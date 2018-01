Bonndorf Mann rettet bei Dachstuhlbrand Frau aus Fenster

Menschen aus Bonndorfer Mehrfamilienhaus zur Untersuchung ins Krankenhaus. Ein Hund kommt bei dem Feuer um.

Bonndorf – Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Bonndorf wurden am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr durch Hilferufe auf einen Brand in der Dachgeschosswohnung aufmerksam. Wie die Polizei berichtet, war die 57 Jahre alte Bewohnerin der Wohnung durch die Flammen eingeschlossen. Durch das mutige und beherzte Eingreifen eines Hausbewohners konnte sie durch ein Fenster über einen Vorbau gerettet werden. Die Frau wurde mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie bereits gestern wieder verlassen konnte. Alle anderen vier Hausbewohner konnten rechtzeitig das Haus verlassen und blieben unverletzt. Der Hund der Frau konnte von der Feuerwehr, nachdem der Brand gelöscht war, nur noch tot in der betroffenen Wohnung gefunden werden.

Das Haus war am Abend zunächst nicht mehr bewohnbar. Alle Betroffenen kamen vorerst bei Freunden und Bekannten unter. Der Sachschaden dürfte nach Schätzungen der Polizei bei mindestens 125 000 Euro liegen. Als Brandursache erscheint eine technische Ursache wahrscheinlich. Eine Waschmaschine im Hauswirtschaftszimmer dürfte den Brand verursacht haben. Neben dem Rettungsdienst, der mit starken Kräften und zwei Notärzten an der Brandstelle war, waren die Feuerwehren aus Bonndorf, Gündelwangen und Wellendingen im Einsatz.

Nach Informationen der Bonndorfer Wehr wurde zuerst unter Gruppenführer Martin Selz und Gruppenführer Olaf Thor eine B-Leitung aufgebaut und eine Wasserversorgung hergestellt. Zeitgleich rüsteten sich zwei Atemschutztrupps, um in das Gebäude vorzugehen. Nachdem die Flammen gelöscht waren, wurde noch die Deckenverkleidung geöffnet und Dämmmaterial unter dem Dach entfernt, welches sich schon entzündet hatte. Zeitgleich nahm die Drehleiter unter Gruppenführer Bernhard Wiggert die Brandbekämpfung draußen vor. Die Einsatzleitung hatte Daniel Stoll. Aus dem Kellergeschoss konnte ein Hund gerettet werden, heißt es in der Meldung der Feuerwehr weiter.