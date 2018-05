Gündelwangen Maibaum als Symbol für starken Zusammenhalt in Gündelwangen

Die Vereinsgemeinschaft freut sich über funktionierenden Zusammenhalt der Gündelwanger Einwohner. Die 1.-Mai-Feier lockt rund 100 Gäste.

„Es sind viel mehr gekommen, als wir gedacht haben“, meinte eine glückliche Martina Schaller, Räuberhauptfrau aus Gündelwangen. Nun im dritten Jahr zeigt sich endgültig, dass der Dorfplatz in der Mitte der Einwohner angekommen ist. Der Baum der Vereine, aufgestellt zur Eröffnung des Platzes, war im vergangenen Jahr im strömenden Regen geschmückt worden mit einem Fichtlein, nur mit wenigen Vereinsvertretern. Nun feierten erstmals alle Vereine und luden das ganze Dorf ein.

Im Februar hatten die Vereinsvertreter unbemerkt von der Öffentlichkeit eine organisierte Vereinsgemeinschaft gegründet und damit den bisherigen Küchenverein abgelöst. Mario Isele (Trachtenkapelle) ist der Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft. Stellvertreter ist Jochen Zehender (Trachtengruppe), Schriftführerin ist Claudia Scharf (Landfrauen) und Manfred Weiler fungiert als Kassierer.

Die Idee zum Fest

„Es war nicht immer so, dass die Gündelwanger Vereine an einem Strang gezogen haben. Aber wir alle kämpfen um Nachwuchs, da kann nicht jeder alles alleine machen, da muss man zusammenrücken“, sagt Mario Isele. Die Idee zu dem Fest entstand aus der Zusammenkunft aller und auch die Einnahmen kommen allen zugute. Untermalt von Musik, die die Trachtenkapelle unter Leitung von Andreas Dörnte spielte, hatten schon beim Schmücken des Bäumchens gut 100 Gündelwanger Platz genommen. Feuerwehrhauptmann Andreas Stoll und Jochen Zehender wagten sich mit der Bonndorfer Drehleiter in luftige Höhen, dirigiert von Martin Selz, um dort die neue Maibaumspitze unter Beifall zu montieren. Schließlich stiegen auch Gemeinderäte in den Korb der Drehleiter und ließen sich 30 Meter in die Lüfte schrauben.

„Es ist wirklich toll, wie der Platz aufgenommen wird“, meinte Max Nägele. Man spüre regelrecht, wie die Gemeinschaft im Dorf wieder wachse, „man hört auch den Stolz der Gündelwanger auf ihren Dorfplatz heraus.“ Nachdem nun auch der Fußverbindungsweg geschaffen ist von Gündelwangen nach Holzschlag und vor kurzem der zweite Wanderbus eingesetzt worden ist, der die Dörfer anfährt, fehle nur noch der Räuberpfad, für den der Schwarzwaldverein verantwortlich zeichnet.

Davon ließen sich die Sumpflochhexen freilich nicht beeinträchtigen. Sie tanzten im Hexenloch am Feuerwehrhaus in den Mai.