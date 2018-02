Ewattingen Männergesangverein Ewattingen: Dirigent Gerhard Studinger kündigt seinen Rückzug an

Gerhard Studinger will sein Dirigentenamt beim Männergesangverein Ewattingen abgeben. Claus Weisheit wurde in der Hauptversammlung zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Ewattingen – In der Erfolgsspur befindet sich der Männergesangverein Ewattingen, obwohl Gerhard Studinger die musikalische Leitung des Vereins abgeben wird. Die Suche nach einem Nachfolger hat begonnen, jedoch erweist sich diese als äußerst schwierig. Bis dieser Nachfolger gefunden ist, wird Studinger dem Männergesangverein Ewattingen weiterhin als Dirigent zur Verfügung stehen.

Der 26-Mann-starke Männerchor konnte sich über zwei Neuzugänge, Stefan Moser und Hans-Jürgen Büche, freuen. Somit konnten die beiden Abgänge Günter Müller (Wechsel als Vizedirigent zum Männerchor Dreiklang in Rötenbach) und Oswald Weber kompensiert werden. Als Rückkehrer kommen Walter Keller und Hugo Güntert zum Chor zurück. Zudem werden diesen in nächster Zeit drei Gastsänger verstärken.

Bei den in der Hauptversammlung anstehenden Wahlen wurde Stefan Tröndle im Amt des Vorsitzenden bestätigt. Vor 17 Jahren kam Johannes Gehri aus Schwaningen als Sänger zum Männergesangverein nach Ewattingen, zuletzt hatte er dort mehrere Jahre das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden inne. Dieses gab er nun an Claus Weisheit ab. Die Kasse wird weiterhin von Ingrid Keller verwaltet und Klaus Keller hält als Schriftführer die Vereinsaktivitäten fest. Als Beiräte wurden Gerhard Langenbacher und Klaus Schulz (neu) in den Vorstand gewählt. Notenwart ist wie bisher Egon Kromer.

Ein begeisterndes Frühjahrskonzert gaben die Sänger im vergangenen Jahr mit dem Gemischten Chor Grimmelshofen in der Wutachhalle. Sechs Sänger des Männergesangverein Ewattingen schlossen sich dem Männerchor Hochfirst als Sänger zur Aufführung der Bergweihnacht an. "Ein fantastisches Erlebnis", resümierte der Vorsitzende Stefan Tröndle. Fünf Sänger beteiligten sich an der Konzertreise des Breisgauer Sängerbundes an die Lausitz und am Sommernachtskonzert in Breitnau. Beim Dorffest in Dillendorf sang der Männergesangverein während des ökumenischen Sonntagsgottesdienstes. Als musikalische Überraschungsgäste, angekündigt als AFG (Alternative für Guggenmusik) traten die Sänger beim 11.11. des Narrenvereines auf. Zudem traten die Sänger im Senioren- und Altenheim "St. Laurentius" in Bonndorf auf und umrahmten den Weihnachtsgottesdienst in Münchingen. 2017 hatten die Sänger 15 Auftritte, auf die sie sich in 46 Proben vorbereiteten. Der durchschnittliche Probenbesuch lag dabei bei 80 Prozent, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Die besten Probenbesucher waren Klaus Keller, Claus Weisheit, Edmund Kromer und Stefan Tröndle. Ein voller Erfolg für den Verein ist immer wieder der viertägige Wandertreff an der Wutachmühle, tut dieser doch der Vereinskasse gut. In guter Erinnerung blieb den Sängern der eintägige Ausflug nach Zell-Weiherbach ins Schulmuseum.

In diesem Vereinsjahr ist als Höhepunkt das Frühjahrskonzert am 17. März geplant. Dies werden die Sänger zusammen mit dem Männerchor Hochfirst aus Titisee-Neustadt gestalten. Auf eine Teilnahme am Ewattinger Dorffest, das vom 8. bis 10. August stattfindet, werden die Sänger in diesem Jahr verzichten. Eine viertägige Ausflugsfahrt soll im Oktober in die Schweiz führen. Wutachs Bürgermeister Christian Mauch nannte den Männergesangverein Ewattingen einen "guten Botschafter des Chorgesangs".