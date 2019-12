von Martha Weishaar

Mit einem wunderbaren Liederabend rundete Fee Badenius das diesjährige Folktreffprogramm ab. Die Gewinnerin des „Bonndorfer Löwen“ 2018 überzeugte ihr Publikum auch beim zweiten Gastspiel im Schwarzwald ohne Wenn und Aber. Sie und ihre Band scheinen sich hier wohl zu fühlen, der viel zitierte Funke sprang sofort auf das Publikum über.

Mit glasklarer Stimme und humoriger Moderation

Fee Badenius singt so etwas wie Gute-Laune-Lieder, die dennoch nichts an Ernsthaftigkeit vermissen lassen. Mit glasklarer Stimme und humoriger Moderation, die gelegentlich unmittelbar in die Lieder einfließt, hat die Liedermacherin ihren Zuhörern viel zu erzählen. Etwa über ihr zwiespältiges Verhältnis zum eigenen Körper, der offenbar völlig andere Pläne hat als sie selbst und dem es am A…. vorbei geht, wenn sie sich seiner schämt.

Bonndorf Fee Badenius: Bonndorfer Kleinkunstpreisträgerin kehrt zurück Das könnte Sie auch interessieren

Im Lied aus ihrem gleichnamigen Album „Fleischeslust“ lässt sie sich noch intensiver über dieses Thema aus, gibt zu, dass dies ihr persönliches über den Wolken ist und sie Schnitzel nur mag, wenn die auch eine schöne Kindheit hatten. „Schmetterling“ ist ein weiterer Titel, in dem sich die Sängerin beim Blick in den Spiegel über die gerade ungünstige Momentaufnahme einer eigentlich wunderbaren Metamorphose auslässt. Keinerlei Larmoyanz, vielmehr aufrichtige Traurigkeit verbreitet Fee Badenius in ihrem sehr persönlichen Lied „Lachen“, das sie ihrer jüngst verstorbenen Mama widmet. „Ich schicke das bei jedem Konzert zu ihr hoch.“ Da wird es ganz still im Saal. Sie singt viel über Beziehungen – zwischen Liebenden, Beziehungen zu ungeborenen Kindern oder fehlende Beziehungen unter Menschen, die nur noch aufs Handy starrend aneinander vorüber hasten.

Meisterin ihres Fachs

In einem Augenblick zerbrechlich zart, im anderen flott rhythmisch setzt sie ihre helle Stimme ein, lässt sich dabei gefühlvoll begleiten, von Johannes Still am Piano, Jochen Reichert an Kontrabass sowie Bassgitarre und Christoph Helm am Schlagzeug. Die Leadgitarre spielt sie selbst, und erweist sich auch darin als Meisterin des Fachs. Kurzweilig sind ihre Schilderungen, wie es zu den jeweiligen Liedern kam. So spielen Begebenheiten aus ihrer Zeit als Lehrerin an einer Waldorfschule eine Rolle. „Früher riefen Lehrer bei Eltern an, heute ist es umgekehrt. Nicht mal spätabends in der Badewanne hat man seine Ruhe, weil Nicki schlecht gelaunt aus der Schule nach Hause kommt“, plaudert die Sängerin aus dem Nähkästchen.

Charmante Moderation

Fee Badenius singt ihre Botschaften ausschließlich in deutscher Sprache und hebt sich damit auf wohltuende Art von einer Zeiterscheinung ab. Sie ist ein „Pferdemädchen“ und singt in ihrer liebenswerten Natürlichkeit freilich auch über diese ihrer vielen Leidenschaften. Vielleicht ist es genau dieses Ungekünstelte, Unverstellte, Echte, das die Sängerin aus dem Ruhrpott auszeichnet. Mit charmant witziger Moderation erobert sie die Herzen ihres Publikums.

Termin Der Kulturverein Folktreff Bonndorf lädt das nächste Mal am Samstag, 25. Januar, zu einer Veranstaltung ein. Dann wird der dritte „Bonndorfer Löwe“, der vom Folktreff ins Leben gerufene Kleinkunstpreis, verliehen. Karten für Veranstaltungen des Folktreffs gibt es im Vorverkauf bei der Touristinformation, Martinstraße 5 in Bonndorf, unter Telefon 07703/76 07 oder im Internet (www.folktreff-bonndorf.de), dort fällt aber eine Gebühr an.

Sie ist keine, die über andere lacht. Vielmehr kann die junge Frau über sich selbst lachen, sieht ihr eigenes Denken, Fühlen und Handeln kritisch, packt all ihre Lebensweisheit in gefühlvolle, zuweilen auch satirische Texte, denen sie mit exzellentem Gitarrenspiel die richtige Note verleiht. Ihre Lieder sind eine außergewöhnlich wohltuende Alternative zu dem, was tagaus tagein über alle möglichen Kanäle verbreitet wird.