Bonndorf Lieder und Musik zum Fest

Krippenspiele und Gottesdienste an Weihnachten. Gut besuchte Kirchen in Bonndorf und Wutach.

Nach den hektischen Tagen in der Vorweihnachtszeit kehrte am Heiligen Abend, der in diesem Jahr auf einen Sonntag fiel, in Bonndorf Ruhe ein und die Christen bereiteten sich auf das größte Fest des Jahres vor. Das Hochfest der Geburt von Jesu Christi wurde in der gesamten Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach sowie in der evangelischen Paulusgemeinde stimmungsvoll gefeiert.

Mit Gottesdiensten und Krippenspielen erinnerten die Gläubigen an das Ereignis, das sich vor über 2000 Jahren im Stall von Bethlehem zugetragen hat. Die Stadtmusik Bonndorf unter Leitung von Clemens Büche stimmte in der katholischen und evangelischen Kirche sowie vor der Grundschule mit weihnachtlichen Weisen auf das Fest ein. Für die Bewohner des Altenheims St. Laurentius musizierte die Bläserjugend mit ihrem Dirigenten Felix Schüle.

Ein Krippenspiel mit Kinderkrippenopfer fand in Ewattingen statt. Elf Mitglieder der Katholischen Jungen Gemeinde und der Ministranten hatten für Kinder und ihre Eltern unter Leitung von Sophia Malich in Bonndorf ein Krippenspiel einstudiert, das den Menschen zeigen sollte, wie das Licht durch die Geburt von Jesus in die Welt kam. Da es auch heute in der Welt oft dunkel ist, hoffen die Menschen wie vor 2000 Jahren auf einen leuchtenden Stern, der den Weg zum Licht weist.

Zu Familienandachten mit Krippenfeiern kamen die Christen in Boll, Wellendingen und Dillendorf in den Pfarrkirchen zusammen. In der Anna-Kapelle in Ebnet fand eine Weihnachtsandacht statt. In Gündelwangen gestaltete die Trachtenkapelle mit Liedern zum Advent die Messfeier mit. Viel Freude bereiteten 15 Kinder den Gläubigen in der evangelischen Pauluskirche mit dem Krippenspiel "Die Himmelsleiter", das Pfarrerin Ina Geib und Sandra Gampp einstudiert hatten.

In Ewattingen und Bonndorf gestalteten die Kirchenchöre die Christmetten in der Heiligen Nacht feierlich mit. In der Pfarrkirche Bonndorf umrahmte zusätzlich ein Bläserquintett den Gottesdienst. Die evangelische Kirche hatte zur Christvesper eingeladen. Am ersten Weihnachtsfeiertag waren die Gläubigen in Bonndorf zu einer Messfeier eingeladen. In Gündelwangen gestaltete der Kirchenchor die heilige Messe mit. Für die evangelischen Christen fand ein Gottesdienst mit Abendmahl statt. In Lembach und Münchingen gestalteten der Kirchenchor und der Männergesangverein die Messfeiern mit. Am Abend waren die Gläubigen zur Feier der Vesper in Ewattingen eingeladen.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag umrahmte eine kleine Besetzung der Feuerwehrkapelle die Messfeier in Wellendingen. Die Gläubigen in Wittlekofen gedachten aller Lebenden und Verstorbenen der Seelsorgeeinheit. In der Pfarrkirche Bonndorf erfreute die Stadtmusik die Besucher der Messfeier mit ihrem Spiel. Für die Kirchenbesucher in Dillendorf verschönte der Kirchenchor den Gottesdienst und in Ewattingen ließ der Musikverein festliche Weisen erklingen.