von Gudrun Deinzer

In mehrfacher Hinsicht kann hier von einer Institution geredet werden. Norbert Plum ist nicht nur der Vorsitzende des mitgliederstärksten Bonndorfer Vereins, des TuS. Er ist weithin bekannt als „der“ Chefkassierer der Sparkasse Bonndorf-Stühlingen und das seit 27 Jahren. Die Sparkasse wiederum – gegründet von Fürstabt Martin Gerbert – ist die zweitälteste Kasse der Republik.

Intensive Kundenbeziehung

Jetzt hatte der „alte Kassier“ seinen letzten Arbeitstag, einen Tag vor seinem 63. Geburtstag. „Ich bin noch fit und gesund und möchte die Zeit gerne in diesem Zustand genießen“, sagt Norbert Plum. Dennoch gibt er zu, dass er durchaus auch ein weinendes Auge beim Abschied hat. Zahlreiche Besucher, die an seinem letzten Arbeitstag zum Plausch bei Sekt und Kaffee an den eigens aufgestellten Stehtisch kommen, zeugen von einer intensiven Kundenbeziehung.

Kunden voller Lob

„Was ich immer besonders an diesem Beruf gemocht habe, ist der Kontakt zum Kunden und natürlich das gute Miteinander im Kollegenkreis“, sagt Norbert Plum. Eine Kundin bedankt sich für das Mitgefühl, das er ganz offensichtlich gezeigt hatte. „Das nächste Jahr wird bestimmt besser“, meint sie. „Wie oft war ich da bei Ihnen, und es hat immer alles geklappt“, lobt Lydia Langenbacher. Die Geschäftsfrau Susanne Spachholz tröstet sich: „Man verliert sich nicht aus den Augen, jetzt kommst Du halt zu mir in den Laden zum Lottospielen.“ Und fast etwas rührend wird es, als ihn Irmgard Müller umarmt und alles Gute wünscht. Norbert Plum war 1992 nämlich der Nachfolger ihres Mannes. Die Wirtin, der Vereinschef, die Müllerin, der Logistiker, der Dirigent, alle haben ein gutes Wort und ein paar Minuten Zeit für ein letztes Gespräch am Arbeitsplatz.

Dagobert Duck der Sparkasse

Vorstandsvorsitzender Theo Binninger und Teilmarktleiter Alexander Graf haben es sich nicht nehmen lassen, Norbert Plums Gäste mitzubetreuen und mit dem ein oder anderen Scherz Frohsinn an diesem Tag des Abschieds zu verbreiten. Als „Dagobert Duck“ der Sparkasse bezeichnet Theo Binninger seinen langjährigen Kassierer scherzend. „Manchmal ist er ganz staubig aus dem Tresor gekommen, nach seinem Münzbad.“ Das war freilich geflunkert. Aber die ein oder andere Geschichte aus den insgesamt 36 Dienstjahren des Bankers, hört sich schon abenteuerlich an. Mit Michaela Matt, die vorbei kommt und auch eine ehemalige Kollegin ist, habe er den Übergang von der D-Mark zum Euro bewältigt. Früher noch seien Eilüberweisungen über Fernschreiber gegangen. Und ebenfalls noch vor den Zeiten von Bankautomaten, sei er mit einem 7,5-Tonner als „Mobile Sparkasse“ über die Dörfer gefahren. „Ich war immer positiv erstaunt, wen er aus diesen Zeiten alles kennt“, gibt Theo Binninger zu. Sein Gedächtnis hätte in jener Zeit nicht selten zuerst die Kontonummer nach oben befördert, bevor ihm der Name des Kunden eingefallen sei, erzählt Norbert Plum und schildert die Registratur via Karteikärtchen.

Langweilig wird es ihm nicht

Langweilig wird es ihm indes nicht. Seine Frau hoffe, dass er, Norbert Plum, nun kochen lernt, als TuS-Vorsitzender wirkt er noch. „Jugendtrainer möchte ich sehr gerne sein, solange es geht. Es macht Freude, den Jungen auf die Sprünge zu helfen und zu sehen, wie sie sich entwickeln.“