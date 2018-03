Bonndorf Let's Fetz Chor wächst bei A-cappella-Konzert über sich hinaus

Der Let's Fetz-Chor lief bei seinem A-cappella-Konzert in der Stadthalle zu Höchstleistungen auf. Und dass obwohl der Chor durch Krankheitsfälle stark geschwächt war. Warum die Sänger dennoch einen besonderen Hörgenuss boten, erfahren Sie hier.

Bonndorf – Augen zu und durch, nur wer etwas wagt, kann auch gewinnen, Mut steht am Anfang des Handelns, Glück am Ende. Diese hehren Worte adelten ein Konzert, das fast nicht stattgefunden hätte und trotzdem oder gerade deshalb zu einem beträchtlichen Erfolg wurde.

„Let's Fetz“: Dieser Name ist Programm. Wie anders sollte man es sonst nennen, wenn circa ein Drittel des Chores krankheitsbedingt oder aus beruflichen Gründen nicht bei einem von langer Hand vorbereiteten Konzert mitsingen kann. Und wenn dann auch noch die Dirigentin Dagmar Hosp wegen einer schweren Kehlkopfentzündung nicht auftreten kann, dann wäre das ein guter Beweggrund, das gesamte Konzert abzusagen. Das war aber keine Option für den Let's Fetz Chor, der am Samstag vor 200 Besuchern erstmalig ein reines A-cappella-Konzert veranstaltete. Dadurch, dass reine Musik „von Hand gemacht“ ohne Technik und Schlagzeug und Begleitinstrumente dieses Vorhaben zusätzlich erschwerten, mussten die Sänger riesige Hürden bewältigen. „Wir haben unsere effiziente Gesangstechnik. Wir singen sowieso ohne Noten alles auswendig. Und wir haben unsere Multitasking-Allrounderin Sabine Zausig als Vizedirigentin.“ So, oder ähnlich werden die 21 Sängerinnen des Chores gedacht haben.

Mutig ernteten sie beim Konzert unter erschwerten Bedingungen die Früchte einer intensiven Probenarbeit. Zwei Dutzend wunderschöne Lieder von allseits bekannten Schöpfern, wie den Wise Guys, Rainhard Fendrich, Herbert Grönemeyer, Udo Jürgens oder Reinhard Mey, demonstrierten die gesanglichen Qualitäten dieses Ausnahmechores aufs Vortrefflichste. Während die Let's Fetz Teens ihre Stücke mit jugendlichem Elan sehr informativ und kurzweilig selbst ansagten, moderierte die Stücke des Erwachsenenchores in bewährter Weise Markus Hosp. Er wusste mit seinen erklärenden Worten den Genuss der jeweiligen Stücke noch informativ zu steigern.

Als ein absoluter Höhepunkt in Bezug auf Klangrealisierung, Textverständlichkeit (die übrigens bei allen Stücken oberste Priorität hatte), Dynamik und Begeisterungsfähigkeit gestaltete sich das „Fast“-Volkslied „Gute Nacht Freunde“ von Reinhard Mey aus dem Jahre 1972. Mit kleiner Kammerchorbesetzung (drei Soprane, drei Alt, drei Tenören und zwei Bässen) gestalteten die Sänger gemeinsam mit Sabine Zausig eine wunderschöne Klangminiatur, die es verdienen würde, auf Schallplatte gepresst zu werden. Reinhard Mey hätte seine helle Freude daran gehabt.

Viel zu schnell verging die Zeit und so hieß es nach gut zwei Stunden reinem Chorgesang, Abschied zu nehmen von einem wohldisponierten klangprächtigen Gesangsensemble, das selbst unter widrigsten Umständen über sich selbst hinauswuchs und „gemeinsam sind wir stark“ demonstrierte, was das zahlreich erschienene Publikum mit frenetischem Beifall immer wieder freudig zu honorieren wusste.