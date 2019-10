von Wolfgang Scheu

„Don‘t Stop Me Now“ der Popgruppe Queen wollten die 30 Sänger des Bonndorfer „Let‘s Fetz Chores“ unter anderem singen beim großen Jubiläumskonzert im Oktober in der Stadthalle. Daraus wird nun leider doch nichts. Gestoppt wurden die Pläne des Chors durch einen Brand. Im Haus der Dirigentin war ein Feuer ausgebrochen, sie kommt im Moment weder an Klavier noch an Noten heran.

Verständlich, dass Dagmar Hosp nun anderes zu tun hat, als sich um Probewochenende und Konzertvorbereitungen zu kümmern. Kurzfristig entschied man sich nun, die Feier zum 20-jährige Bestehen zu verschieben und den 21. Geburtstag zu feiern. Den 9. Mai 2020 haben sie schon ins Auge gefasst – Genaueres wird noch bekannt gegeben.

Chor sucht noch Mitsänger

Dies ist gleichzeitig die Chance für sangesfreudige Menschen, noch rechtzeitig zum Konzert einzusteigen in die Reihen der Sänger. Vor allem Männer will sie sehen, das hat Chorleiterin Dagmar Hosp schon nach der letzten Probe betont. Also, wer gerne singt – und das nicht nur unter der Dusche –, kann sich beim Vorsitzenden Achim Feser melden und schon mal die Noten fürs Konzert „21 Jahre Let‘s Fetz Chor“ abholen, denn bis zum Frühjahr müssen die Stücke auswendig gelernt werden. Kontakt: Achim Feser, Telefon 07653/63 57 und 0176/47 23 83 07 oder per E-Mail (achim.feser@lets-fetz-chor.de).