Bonndorf Leistungsstarke Bläserjugend der Musikverein Grafenhausen

Der Musikverein Grafenhausen besitzt eine leistungsstarke Bläserjugend. Bürgermeister Christian Behringer lobt das Engagement der Ausbilder und der Dirigentin.

Grafenhausen (pma) Der Musikverein Grafenhausen ist in der prächtigen Ausgangslage, eine leistungsstarke Bläserjugend zu besitzen. 34 aktive Jugendliche gehören derzeit zu dieser separaten Musikgruppe, die von Karola Bächle dirigiert wird. Sofia Maier, seit einem Jahr Vorsitzende der Bläserjugend, freut sich auch über acht Zöglinge, die seit einem Jahr am Saxophon und an der Klarinette ausgebildet werden und am Weihnachtskonzert schon ihr beachtliches Können zeigten. Vier junge Schlagzeuger, die bei der Jugendmusikschule lernen, sind im vergangenen Jahr zur Bläserjugend gestoßen und drei junge Musiker haben die Gruppe leider verlassen.

Karola Bächle betonte, dass sich die Leistungsfähigkeit stabilisiert habe. Es sei aber besonders wichtig, dass bei den Auftritten möglichst immer alle da seien, was im Großen und Ganzen geklappt habe. Zehn Auftritte wie zum Beispiel beim Dorffest, beim Pfarrfest, beim Kurkonzert und beim "Summer of Love" haben die Jugendlichen im vergangenen Jahr absolviert und laut Bächle immer ordentlich abgeliefert. Sehr positive Resonanz erhielt die Bläserjugend für die Maiandacht an der Tannenmühle, für die eigens ein paar Marienlieder einstudiert worden waren. Höhepunkt war jedoch das Jahreskonzert. Hier wurde deutlich, dass das musikalische Niveau insgesamt zum Vorjahr gesteigert werden konnte, was vor allem die Dirigentin stolz stimmte.

Bei den insgesamt 39 Proben fehlte Janek Metzler nur zwei Mal, was ihm den ersten Platz bei den Probenbesuchen einbrachte. Jannek Heer fehlte drei Mal, Gabriel Baschnagel vier Mal und Samuel Gold fünf Mal.

Jugendliche erfolgreich

Das bronzene Leistungsabzeichen schlossen sechs Jugendliche erfolgreich ab. An der Flöte Marina Stiegeler, am Schlagzeug Lennert Morath und an der Klarinette Fiona Robold, Paula Seidler, Emma Hösl und Andrea Jäger. Karola Bächle gab der Hoffnung Ausdruck, dass nun auch Einige das silberne Leistungsabzeichen ins Visier nehmen.

Die Vorsitzende Sofia Maier brachte noch eine Neuerung vor, über die abgestimmt werden musste. Ab diesem Jahr soll im Musikverein ein Mitgliedsbeitag auch für aktive Musiker erhoben werden. Für die aktiven Jungmusiker bis 18 Jahre wären dies 30 Euro Jahresbeitrag, ausgenommen sind die Zöglinge, die separate Kosten haben. Die sechs Musiker, die in beiden Gruppen musizieren, müssen nur einen Beitrag bezahlen. Die Abstimmung verlief reibungslos für die Neuerung.

Kassierer Max Schlatter zählte einige beachtliche Ausgabenposten auf wie die Kosten für die Ausbilder und für das Probenwochenende, einen Klarinettenkauf und die recht teuren Reparaturen von Instrumenten. Trotzdem konnte der Vorstand entlastet werden und Bürgermeister Christian Behringer lobte das Engagement der Ausbilder und der Dirigentin. Er sei beeindruckt von der Anzahl der Jungmusiker und Zöglinge und natürlich auch von deren Können, was sie besonders am Jahreskonzert gezeigt haben.