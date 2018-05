Das Bildungszentrum Bonndorf ist auf dem Weg zur Naturparkschule. Die Ansätze stellen heimatkundliche Themen in einen globalen Zusammenhang. Die Schüler sollen die Wertschätzung der Natur und der lokalen Kultur, aber auch umweltbewusstes Verhalten lernen.

Das Bildungszentrum Bonndorf ist auf dem Weg zur Naturparkschule. Weithin sichtbar ist dieses Vorhaben am Schulgebäude plakatiert. Seit dem Startschuss im Herbst vergangenen Jahres hat sich in dieser Hinsicht tatsächlich einiges getan. Unter anderem beackern und Schüler ihren eigenen, essbaren, internationalen Schulgarten. International deswegen, weil auch einige Flüchtlinge in das Projekt eingebunden sind.

Heimatkunde im globalen Zusammenhang

Als moderne Heimatkunde im globalen Zusammenhang könnte man die Ziele der Naturparkschule bezeichnen. „Global fängt vor Ort an. Es geht darum, gemeinsam mit außerschulischen Experten den Schülern ihren unmittelbaren Natur- und Kulturraum erlebbar und erfahrbar zu machen“, definiert Jutta Schär die Ziele. Die Wertschätzung der Natur und der lokalen Kultur, aber auch die Sensibilisierung für umweltbewusstes Verhalten werden gefördert. Nachhaltige Entwicklung ist ein weiteres Stichwort. Was macht mein Handeln mit mir, was macht es mit meiner Umwelt, was bedeutet es im großen Ganzen? Dafür sollen die Heranwachsenden ein Bewusstsein entwickeln.

Gut geeignet als Pilotschule

Jutta Schär ergriff federführend die Initiative dafür, dass das Bildungszentrum eine der vier weiterführenden Pilotschulen im Naturpark Südschwarzwald ist. „Unsere Schule ist dafür prädestiniert, da wir mit sehr engagierten Kollegen und absoluter Rückendeckung vonseiten der Stadt beste Voraussetzungen mitbringen“, ist die Biologielehrerin überzeugt.

Vielfältiges Engagement

Der kommisarische Leiter der Realschule, Tilman Frank, verweist darauf, dass am Bildungszentrum Bonndorf viele Mosaiksteinchen der Naturparkschule schon seit langem Bestand haben. Aufenthalte in Öttiswald, ein Kräutergarten, Arbeitseinsätze an den Ruinen der Roggenbacher Schlösser und Power-Ranger, welche den Energieverbrauch einzudämmen versuchen, sind einige Beispiele. „All das bündeln wir jetzt in ein Konzept, das stetig weiterentwickelt wird“, erläutert der kommissarische Leiter der Realschule. „Das Profil als Naturparkschule ist unser Ziel. Neue Kollegen sollen von vornherein wissen, worauf sie sich einlassen, wenn sie an unserer Schule unterrichten möchten“, erklärt er weiter.

Gartenarbeit ist schweißtreibend

Momentan ist dies für einige Kolleginnen und Schüler äußerst schweißtreibend. Nach intensiver Planungsphase legt die Schulgarten-AG derzeit gemeinsam mit weiteren Klassen im Obertal einen Schulgarten an. Graben, schaufeln und Unkraut jäten sind dort angesagt, ehe Kartoffeln, Gemüse oder Salat gepflanzt werden können.

Unterstützung bei groben Arbeiten

Stadtgärtner Sebastian Ramich steht den federführenden Lehrkräften Ute Kaiser, Katrin Rebmann und Nathalie Rindt sowie Lehramtsanwärterin Katharina Kiefer mit Tatkraft und Fachwissen bei, Mitarbeiter des Bauhofs helfen bei groben Arbeiten. Helmut Kienzle unterstützt die Flüchtlinge aus Guinea, die an dem Projekt mitwirken. „Bäume wurden zurückgeschnitten, Erdhügel abgetragen, eine Zisterne angelegt sowie das marode Gartenhäuschen abgebaut“, fasst Ute Kaiser die bisherigen Anstrengungen zusammen.

Neue Erfahrungen durch körperliche Arbeit

Als Nächstes werden Kartoffeln gepflanzt, ein Hochbeet für die Bepflanzung mit Kürbissen, Salat und Zucchini angelegt sowie ein Beet für Permakultur vorbereitet. Außerdem werden Beerensträucher und Spalierobst angepflanzt sowie eine Trockensteinmauer errichtet. „Das gemeinsame körperliche Arbeiten birgt so viele neue Erfahrungen, sowohl für die Schüler als auch für uns. Da bricht sich vieles Bahn, das schafft Verbindung“, schildert Ute Kaiser die Gemeinschaftserlebnisse bei der Gartenarbeit. Auch die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Flüchtlingen sei für die Schüler eine interessante Herausforderung. Anders als im Schulalltag sei dabei vieles nicht planbar. Immer wieder müsse improvisiert werden, wobei die Ideen aller Beteiligten gefragt seien. Der Ertrag des Gartens werde in der Zeltplatzküche in Öttiswald oder auch in der Schulküche verwertet, erklärt die Pädagogin.

Fünftklässler schnuppern in die Natur hinein

Für den nächsten geplanten Aufenthalt der Fünftklässler in der Zeltplatzschule wird daraus allerdings noch nichts, denn dieser startet bereits am 20. Juni. Auch dieses „Naturerlebnis Öttiswald“ der fünften Klassen ist seit vielen Jahren Bestandteil des Unterrichts am Bildungszentrum Bonndorf und spielt für das Profil als Naturparkschule eine wesentliche Rolle.

Kochen am Lagerfeuer

Großes Augenmerk wird in Öttiswald künftig auf die Lagerfeuerküche mit der Verarbeitung regionaler Produkte gelegt. Die Fortsetzung des Landschaftspflegeeinsatzes an den Roggenbacher Schlössern der Klassenstufen neun und zehn mit Unterstützung des Kreisforstamts sowie die Erkundung der Wutachschlucht der siebten Klassen sind weitere Module. „Wir werden die Naturparkschule stetig entwickeln und auf verschiedenen Ebenen jedes Jahr weitere Schwerpunkte setzen“ formuliert Jutta Schär die Ziele. Auch wenn nicht alles gelingen dürfte, so sind Tilmann Frank und die engagierten Lehrkräfte überzeugt von der Richtigkeit, das Bildungszentrum als Naturparkschule zu profilieren. „Das Tempo ist enorm. Wir müssen die ganze Schule dabei mitnehmen.“