von Martha Weishaar

Arnold Dietsche bewirtschaftet in Wellendingen gemeinsam mit seinem Sohn Fridolin und seiner Frau Simone einen Bio-Betrieb. Das Bauernhaus der Dietsches dürfte eines der ältesten Häuser Wellendingens sein. Einst hatte es die Anschrift „Schwarzwaldhaus Nr. 17“. So alt die Tradition dieses landwirtschaftlichen Anwesens ist, so modern aufgestellt sind die Betreiber. Was momentan ein Stück weit auch den erfrischenden Ideen geschuldet sein mag, die Fridolin Dietsche einbringt.

Bei aller Verschiedenheit, die zwei Generationen naturgemäß mit sich bringen, haben Vater und Sohn jedoch eines gemeinsam – ihre Begeisterung für Landwirtschaft. „Landwirt ist der interessanteste Beruf“, sagen beide übereinstimmend. Mit 20 Kühen und 30 Hektar Fläche, aber ohne Kapital, übernahm Arnold Dietsche den Hof vor 27 Jahren von seinen Eltern. Vorher hatte er ihn bereits gepachtet. 1990, noch während des Pachtverhältnisses, stellte er den Betrieb auf Bio um. Einige Faktoren hatten ihn zu diesem Entschluss bewogen.

Arnold Dietsche. | Bild: Martha Weishaar

„Ein Grund war, dass meine Gotte öfters sagte: ‚Ihr wänn iies alle no vegifte‘.“ Er selbst hatte zu jener Zeit durch Spritznebel über mehrere Wochen massive gesundheitliche Probleme. Außerdem gaben just damals Simones Eltern Werner und Bertl Kern ihre Landwirtschaft auf. Kerns hatten biologisch bewirtschaftet, die Felder waren also bereits umgestellt. Arnold und Simone Dietsche durften sie weiter bewirtschaften. „Zweigleisig konnten wir nicht weitermachen, also mussten wir eine Entscheidung treffen“, blicken sie auf ihren Start zurück.

Betrieb ist doppelt zertifiziert

Mittlerweile ist die Landwirtschaft der Familie Dietsche doppelt zertifiziert, von Demeter und Bioland. Letzteres forderte ihr Milchabnehmer Schwarzwaldmilch aus Gründen der Konformität. Das Bekenntnis ist klar: 90 Kühe und ebenso viele weitere Rinder aus eigener Nachzucht bewegen sich frei auf großzügig bemessener Stallfläche. Auf chemische oder synthetische Dünge- sowie Pflanzenschutzmittel wird vollständig verzichtet. Gedüngt wird ausschließlich organisch, mit Gülle, Mist oder Rohnährstoffen. Güllegestank ist mittlerweile allerdings verpönt. Selbst in Dörfern, wo noch vor wenigen Jahrzehnten vor nahezu jedem Haus ein Misthaufen lag, wird der Gestank nicht mehr ohne Weiteres akzeptiert.

„Man kommt sich fast wie ein Verbrecher vor, wenn man mit dem Güllefass unterwegs ist“, sagt der 57-jährige Landwirt. Um möglichst niemanden zu belästigen, berücksichtigt er so gut es geht die Windrichtung, bringt Gülle erst in den Abendstunden aus und verdünnt sie mit Regenwasser. Die Anschaffung eines Schlepprohrverteilers steht demnächst an, das soll die Geruchsbelästigung weiter vermindern. Die Familie Dietsche versucht, Rücksicht zu nehmen, fährt kaum vor 10 Uhr morgens mit dem Traktor durchs Dorf. „Wir können uns nicht beklagen und sind stolz auf die Wellendinger. Unsere Erweiterungspläne wurden immer befürwortet. Andernorts haben Kollegen mehr Schwierigkeiten mit Anwohnern“, zollen Vater und Sohn der Dorfbevölkerung Respekt.

Fridolin Dietsche. | Bild: Martha Weishaar

Die Auflagen für Biolandwirte sind hoch, die Verbände setzen der EU-Bioverordnung immer noch eines drauf. Demnächst vergrößert Arnold Dietsche den Stall. Im Herbst wird außerdem der bisherige Melkstand durch einen Melkroboter ersetzt. „Dann kann auch mal einer allein den Stall machen“, begründet Fridolin Dietsche die Investition. Man muss als Landwirt mit seiner Arbeitskraft haushalten, sonst läuft man Gefahr, auszubrennen. Seine Eltern fuhren zum ersten Mal anlässlich ihrer Silbernen Hochzeit für drei Tage weg. Am zweiten Tag rief der Vater an, voller Sorge, dass nicht alles klappen könnte.

Verzicht auf Fördergelder

160 Hektar Fläche bewirtschaftet Familie Dietsche, die Hälfte davon ist Ackerland. Fast zwei Drittel der gesamten Arbeitszeit verbringen die Landwirte auf dem Traktor. Der Flächenbedarf bereitet dem 21-Jährigen gleichwohl Sorgen. „70 Hektar Fläche werden in Deutschland jeden Tag zugebaut, das ist Wahnsinn“, sagt der Jungbauer. Mit jedem neuen Baugebiet entfällt die doppelte Fläche für die Landwirtschaft. Staatlich vorgegebene Ausgleichsmaßnahmen verlangen beispielsweise, dass angrenzende Äcker in Magerwiesen umgewandelt werden müssen, auf die überhaupt keine Düngung aufgebracht werden darf. „Das befördert das Wachstum von Herbstzeitlosen, Jakobskreuzkraut und anderen Giftpflanzen, die auch den Bienen nichts nützen“, stellt Fridolin Dietsche den Sinn solcher Auflagen in Frage. So, wie er auch manches aus der Cross-Compliance-Vereinbarung fraglich findet. Auf manche Fördergelder verzichtet die Familie Dietsche lieber, als sich ständigen Kontrollen auszusetzen, bei denen am Ende doch immer etwas beanstandet und sanktioniert werde.

90 Milchkühe haben auch im Stall ihre Bewegungsfreiheit. Ab Herbst verkürzt ein Melkroboter die Arbeitszeit, die anfällt für Simone, Fridolin und Arnold Dietsche (von links). | Bild: Martha Weishaar

Die Familie Dietsche vermarktet nicht direkt, das wäre zu aufwendig. Die Milch liefern sie an Schwarzwaldmilch, Speisegetreide wie Hafer, Dinkel und Weizen an die Erzeugergemeinschaft Alnatura. Bio-Rinder nimmt mittlerweile jeder Schlachthof entgegen. Fridolin Dietsche rechnet allerdings mit einem gehörigen Preisdruck für Bioprodukte, da im Osten viele Betriebe auf biologische Bewirtschaftung umstellen.

Wunsch nach weniger Demokratie

Dass die Landwirtschaft im Zusammenhang mit dem Klimawandel und der Verschlechterung der Umwelt pauschal an den Pranger gestellt wird, stört Arnold Dietsche. Er würde sich deutlich weniger Bürokratie wünschen, vor allem aber, dass Landwirte in ihrem Handeln nicht dermaßen von Vorschriften eingeengt werden. „Auch die Forderung nach mehr Tierwohl geht momentan allein auf Kosten der Landwirte. Und wenn in Russland auf Weizenpreise spekuliert wird oder in China Frost für Ernteausfälle sorgt, wirkt sich das auch für uns Bauern im Schwarzwald aus.“

Es gibt noch manch Kritikwürdiges, sei es hinsichtlich der Interessenvertretung durch Bauernverbände, dem Übergewicht von Naturschutzverbänden oder auch, dass immer wieder mal ein Kalb verendet, weil Hundekot im frischen Grünfutter war. Und Fridolin Dietsche würde gerne an ein Fest gehen, ohne ständig auf seinen Beruf angesprochen zu werden. Den übt er zwar mit Begeisterung aus, doch der 21-Jährige will in der Freizeit als gewöhnlicher junger Mann und nicht ständig als Landwirt wahrgenommen werden.