von Cornelia Selz

Die Landfrauen des Ortsvereins Gündelwangen sind sich einig, das bewies einmal der Rückblick auf einen gut gefüllten Terminkalender 2019 mit den unterschiedlichsten Angeboten, sowie auch die jeweils einstimmige Wahl der Vorstandsmitglieder unter der Wahlleitung von Eva Jost, die zusammen mit Tanja Alex vom Landfrauenverband zur Hauptversammlung gekommen war.

Zufrieden mit der Vorstandsarbeit

Das Dreiervorstandsteam, das im vergangenen Jahr außerhalb des Wahlturnus‘ als Nachfolgegremium für die Vorsitzende Claudia Scharf gewählt worden war, besteht aus Alexandra Fluck, Heike Badran und Petra Isele. Dieses Gremium wurde nach der Entlastung des Vorstands einstimmig wiedergewählt und wird den Verein also weiterhin führen. Ein gutes Zeichen, dass die Landfrauen mit der Arbeit ihres Vorstandes zufrieden sind. In Fortbildungen werden die Vorsitzenden auf zeitgemäße Maßnahmen geschult. Die von Kassiererin Maria Eva Scheu verbuchten Kassengeschäfte wurden von Andrea Bernhart und Erika Schübel- Merz geprüft, es gab keine Beanstandungen, Entlastung wurde erteilt.

Bezirkslandfrauentag am 14. März

Alexandra Fluck wies darauf hin, dass für den Bezirkslandfrauentag am Samstag, 14. März, in der Bonndorfer Stadthalle noch Helferinnen und Kuchenbäckerinnen gesucht werden. Da dies auch die 70-Jahr-Feier des Bezirks ist, gibt es ein Kabarett und eine Shopping-Meile im Foyer. Heike Badran stellte die im vergangenen Jahr angeschafften T-Shirts und Sweetjacken vor. Laut Petra Isele waren 2019 die Mitgliederwerbung und die geforderte Datenschutzerhebung die zwei Hauptthemen. Aktuell hat der Ortsverein nun 54 Mitglieder. „Wir werden schauen, dass der Verein stark aufgestellt bleibt und bleiben an der Mitgliederwerbung dran.“

Im Schriftführerbericht von Christine Brendle wurde das Highlight des vergangenen Jahres, der erfolgreiche Theaterabend mit kulinarischer Überraschung, in Erinnerung gerufen. Hier waren die Frauen zur Höchstform gelangt, sei es schauspielerisch, gestalterisch und kulinarisch. Eine neue Idee war auch die Einladung zum Frühstücksbrunch nach dem Motto „Wer frühstückt schon gerne alleine?“, die viel Zuspruch erhielt. Am 29. März soll der zweite Familien-Frühstücksbrunch stattfinden. Vorträge über „Dem Gedächtnis auf der Spur“, Brandschutztipps, Patientenverfügung und Pralinenherstellung sowie ein Ausflug nach Schloß Bürgeln waren weitere Programmpunkte.

Beim Schlossfest bewirteten die Gündelwangerinnen mit den Landfrauen aus Ewattingen die Kaffeestube im Foyer der Stadthalle. Dies wird auch in diesem Jahr so sein. Ebenso bringen die Landfrauen die 24 Adventsfenster im Dorf zum Leuchten. Die Landfrauen gestalten dann auch wieder das erste Fenster an der Schule inklusive Bewirtung am 1. Dezember. An Fasnacht ist die von den Landfrauen Gündelwangen veranstaltete Frauenfasnacht nicht mehr wegzudenken, auch am Zunftabend begeistern sie mit einem Beitrag. Über die mehrmals im Jahr erscheinenden Infohefte werden die Mitglieder über das Programm auf dem Laufenden gehalten. Zwei Gymnastikkurse (Rückenfit und Seniorengymnastik) mit Gertrud Heini und der Gymnastikkurs mit Rita Hug haben einen festen Platz im Kursangebot. Zwölf Frauen haben den Reinigungsdienst in der Kirche übernommen. Ab diesem Jahr wird es nur noch alle vier Wochen notwendig sein, da weniger Gottesdienste sind. Gemeinderat Jürgen Faller meinte, dass er das mit dem Kirchenputzdienst gar nicht gewusst habe. Darum forderte er auf, sprecht etwas mehr darüber, was ihr alles so macht.