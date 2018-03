Bonndorf Landfrauen Welledingen vielseitig im Einsatz

Landfrauen Wellendingen meistern im Vorjahr 65 Aktionen.

Zur alljährlichen Hauptversammlung hatten die Landfrauen Wellendingen ins Gasthaus "Felsenkeller" in Wellendingen eingeladen, wo das abgelaufene und das aktuelle Vereinsjahr reflektiert wurden. Klara Bernhart erhielt für 30 Jahre als Übungsleiterin der Dienstagsturnerinnen einen Blumenstrauß als kleines Dankeschön überreicht.

Insgesamt 65 Termine standen 2017 im Terminkalender des aktiven Vereins. So zum Beispiel 12 Stubete, welche immer am ersten Donnerstag des Monats stattfinden und gerne von den älteren Mitgliedern zum Plaudern und Kaffeetrinken genutzt werden. Außerdem traf sich die Vorstandschaft sieben Mal zu Sitzungen und gratulierte ebenso oft bei runden Geburtstagen von Mitgliedern. Ende 2017 waren 77 Mitglieder im Verein, von welchen das jüngste 14 und das älteste stolze 90 Jahre alt ist.

Erfreut berichtete die Vorsitzende Eva Jost, dass sich am Tag vor der Hauptversammlung ein neues Mitglied angemeldet hat. In einer reich bebilderten Präsentation konnten sich die Anwesenden nochmals die Höhepunkte des vergangenen Jahres in Erinnerung rufen. Zwei Ausflüge führten zur Kulturnacht nach Küssaberg und zur Hochschwarzwälder Kaffeerösterei nach Seppenhofen. Ende November fand der sehr gute besuchte Adventsbasar in der Schule statt, welcher der Vereinskasse ein schönes Plus bescherte. Insgesamt verfügt der Verein über ein solides Finanzpolster, wie Kassiererin Kareen Meyer in ihrem Kassenbericht darlegte.

Auch für das neue Vereinsjahr stehen wieder zahlreiche Aktivitäten auf der Agenda. Im April geht es zum Frühstückskino nach Neustadt und gemeinsam mit den Landfrauen Gündelwangen wird die Kaffeestube beim Schlossfest betrieben. Daneben gibt es auch kirchliche Anlässe, wie eine Kreuzwegandacht oder das Legen eines Blumenteppichs an Fronleichnam.

Zu Diskussionen regte die Tatsache an, dass der Mitgliedsbeitrag ab nächstem Jahr von derzeit 15,50 Euro auf 25 Euro erhöht wird. Da die letzte Erhöhung bereits 20 Jahre zurückliegt, zeigten sich die meisten Frauen damit einverstanden. Mechthilde Frey-Albert, als Vertreterin der Stadt Bonndorf, zeigte sich begeistert vom vielfältigen Engagement der Wellendinger Landfrauen und freute sich, dass es so eine tolle Gruppierung gibt, die das Dorfleben bereichert. Die nächsten Termine sind die Besuche der Landfrauen-Bezirksversammlung in Lenzkirch und des Ostergartens im Paulinerheim in Bonndorf.