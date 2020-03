von Cornelia Selz

In der Hauptversammlung des Landfrauenortsvereins Gündelwangen verabschiedeten sich drei Frauen aus dem Vorstand: Kassiererin Maria Eva Scheu, Schriftführerin Christine Brendle und Beisitzerin Jutta Kessler. Vorsitzende Alexandra Fluck bedauerte den Rückzug, äußerte aber die Hoffnung, dass sie den Landfrauen mit Engagement und Hilfe weiterhin zur Verfügung stehen.

Maria Eva Scheu war seit 5. März 2004 die Kassiererin der Landfrauen von Gündelwangen. Sie war mit ihrem Posten verwachsen. Rund um die Kasse und den Einkauf erledigte sie alles selbstständig. Vom Vorstandsteam wurde sie für ihre 16-jährige Vorstandstätigkeit belohnt. Heike Badran fertigte für sie eine Bildkollage und Petra Isele sowie Alexandra Fluck überreichten ihr eine Tasse mit einem Foto von ihr, einen Gutschein, einen Blumenstrauß und das Abzeichen, die Landfrauen-Biene.

Christine Brendle wurde für sechs Jahre Arbeit im Vorstand gedankt. 2014 war sie Beisitzerin, ab 2015 brachte sie die Aktivitäten der Landfrauen zu Papier. Aber auch vor dieser sechsjährigen Amtsperiode war sie schon mehrere Jahre im Vorstand aktiv – von 1992 bis 1996 als Schriftführerin, danach bis 2002 als stellvertretende Vorsitzende. Sie brachte viel Leidenschaft in den Verein ein, war bei allen Arbeitseinsätzen dabei, immer motiviert und scheut sich vor keinen Aufgaben. Für Küchenarbeitseinsätze stand sie immer parat. Sie kochte die Gerichte zuvor zu Hause vor, um auf die große Menge umzurechnen und stand dafür oft stundenlang in der Küche. Den Satz „Das bekommen wir nicht hin“ gab es für sie nicht. Für diese bewundernswerte Leistung erhielt auch mehrere Präsente vom Vorstandsteam. Jutta Kessler war sechs Jahre im Vorstandsteam als Beisitzerin. Das Theaterspielen liegt ihr im Blut. Dabei war es gar nicht so einfach, das Theaterspielen mit ihrer Schichtarbeit unter einen Hut zu bekommen. Mit ihrer Frauenpower unterstützte sie die Landfrauen bei Aktivitäten. Dafür erhielt sie mehrere Geschenke.