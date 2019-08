von zap

„Mich fasziniert die traditionelle Methode des Baumfällens, sie hat mich zu meiner Skulptur inspiriert.“ Das sagt der junge japanische Künstler Shinroku Shimokawa, der das Kunstwerk Basis geschaffen hat, das am neuen Forstlichen Hauptstützpunkt Bonndorf zu bewundern ist. Es ist ein Granitblock, auf dem an der oberen Seite das Schnittbild eines gefällten Baumes nachempfunden ist. Das Kunstwerk gewann die Konkurrenz des Programms „Kunst am Bau“.

Kunst am Bau

Bevor der Stein aus Schwarzwälder Granit vor kurzem im Beisein des japanischen Künstlers im hinteren Bereich des Geländes des Forstlichen Hauptstützpunktes Bonndorf aufgestellt wurde, hatte in Stuttgart die Kunstkommission getagt. Das Land Baden-Württemberg hat sich nämlich bereits 1955 im Rahmen des Programmes „Kunst am Bau“ verpflichtet, bei öffentlichen Bauvorhaben einen Anteil der Bausumme für Werke bildender Künstler bereitzustellen.

Die Kunstobjekte an öffentlichen Gebäuden sollen einen Bezug zum Neubau besitzen, sollen zur Zweckbestimmung des Gebäudes passen, so die Vorgaben des Landes. Deswegen hat die Kunstkommission die Bauherren und den Nutzer des Gebäudes in das Auswahlverfahren eng eingebunden. Thomas Steier, Leiter des Amtes Vermögen und Bau Baden-Württemberg, und Friedbert Zapf, bis Ende vergangenen Juni zuständig für die Staatswaldbewirtschaftung in der Region Bonndorf und den Forstlichen Hauptstützpunkt in der Löwenstadt, besaßen Wort und Stimme im Auswahlverfahren.

Der Künstler Shinroku Shimokawa musste sich im Wettbewerb mit seiner Skulptur gegen starke Konkurrenz durchsetzen. So wollte ein Mitbewerber aus Altmetall gefertigte Pilze aus der Holzfassade des Stützpunktgebäudes wachsen lassen, eine Künstlerin hätte gerne das Wort Chlorophyll verschlüsselt im Betonpflaster des Hofes integriert, und ein junger Künstler hatte die Idee, am Garagengebäude eine aus Regenfallrohren zusammengesteckte Installation anzubringen. Sie sollte den Urknall darstellen.

Kunstkommission überzeugt

Shinroku Shimokawa überzeugte die Kunstkommission mit seinem Objekt. Die Mitglieder waren überrascht, dass weltweit die Bäume nach gleicher Methode gefällt werden. Shinroku Shimokawa erklärte die Anlage des Fallkerbs, zeigte, wie der Fällschnitt geführt wird, und erläuterte die Funktion der Bruchleiste. Er wolle aber nicht einfach einen Baumstumpf abbilden. „Die Intention meines Entwurfes ist die Kommunikation der einheitlich geltenden und für die Forstwirtschaft so bedeutenden Sprache des sicheren Bäumefällens.“ Friedbert Zapf bestätigte, dass in der Tat das sogenannte Stockbild beweise, wie professionell und vor allem wie sicher ein Baum gefällt wurde, auch wenn der Stamm längst abtransportiert ist.

Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt

„Bei meiner künstlerischen Arbeit als Steinbildhauer interessiert mich das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt“, so Shinroku Shimokawa. „Es geht um Respekt und sachverständiges Handeln in der Natur.“ Er habe Granitstein als Material für sein Kunstwerk gewählt, weil er so beständig sei wie die bewährte Fälltechnik, erläuterte Shinroku Shimokawa. Entscheidend sei die obere Seite der Skulptur, die die Schnittflächen zeige. „Sie sind poliert und besonders klar hervorgehoben.“ Friedbert Zapf mutmaßte augenzwinkernd, dass bei Fortbildungsveranstaltungen in den Pausen künftig dort die Kaffeetassen abgestellt werden. Das würde ihn sehr freuen, meinte Shinroku Shimokawa. „Dann ist mein Kunstwerk voll in das Geschehen am Hauptstützpunkt eingebunden.“