von Stefan Limberger-Andris

Wandern und Einkehren, kulinarisch die Region erleben – Flora Jägler aus dem Leitungsteam der Stadtbücherei im Bonndorfer Schloss war sofort Feuer und Flamme für eine kulinarische Lesung zum Bildband „Wutachfotografien„. Selbstredend ließen sich die Fotografen Andreas Färber aus Bonndorf und Gabriel Schropp aus Reiselfingen nicht lange bitten und sagten zu, bei leckeren regionalen Gerichten ihr im November erschienenes Buch in einem Lichtbildvortrag samt Lesung vorzustellen.

„Kulinarische Wanderung entlang der Wutach – Eine Liebeserklärung mit Fotografien von Andreas Färber und Gabriel Schropp“ lautet das verbale Entrée in ein Drei Gänge-Menü, das von Kreativkoch Willi Sibold in der „Germania“ zubereitet wird. 40 Gäste finden in der Bonndorfer Lokalität Platz – so die Planungen der Inhaberinnen Conny und Marion Adler.

Ein Bild aus dem Buch: Beim Rechenfelsen befindet sich eine der engsten Stellen in der Wutachschlucht. Nur wenige Meter Platz finden sich zwischen den senkrecht aufsteigenden Felsen. | Bild: Gabriel Schropp

Andreas Färber und Gabriel Schropp werden zwischen den verschiedenen Gängen ihr Buch in drei Sequenzen vorstellen. Die beiden Fotografen werden Fotografien, die sie in dem Naturschutzgebiet über Jahre hinweg für das Buchprojekt gemacht hatten, auf einer Leinwand präsentieren und Erläuterungen geben. In einer zweiten Sequenz können die Gäste in eine musikalisch untermalte Bilderfolge eintauchen. Der dritte Abschnitt ist einer Lesung aus dem prägnanten Textteil des Buches reserviert.

Ihr sei es wichtig gewesen, die landschaftlich wunderbare Wutachschlucht, regionale Produkte und einen Koch wie Willi Sibold in einer Veranstaltung wie der kulinarischen Lesung der Stadtbibliothek thematisch zusammenzuführen, so Flora Jägler. Erfahrung habe die Stadtbibliothek mit diesem Format ja bereits: im März 2011 gab es das Krimidinner im Gasthaus Lindenbuck mit Ralf H. Dorweiler und Auszügen aus seinen Kriminalromanen, im Oktober 2015 die kulinarische Lesung mit Tino Berlin und seinem Buch „Ohne Geld durch Schwaben“ in der „Germania“ und im Oktober 2017 die Lesung mit Hugo Rendler und seinem Hörspiel „A de Grenz“ im Gasthaus Sonntag samt musikalischer Begleitung durch den Gitarristen Meggy Pattay (Sinti-Jazz).

Warum die kulinarische Lesung? Die Stadtbibliothek wolle so vielfältig wie möglich in ihrem Angebot sein, lautet die einfache Antwort von Flora Jägler. Dabei sei es eine regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungsreihe kaum erforderlich. Die „Germania“ gefalle ihr für dieses Format nun besonders gut, weil es ein alteingesessener gastronomischer Betrieb mit hervorragender Küche sei.