Bonndorf-Wellendingen Kreativität in aller Frühe ist gefragt beim Legen der Blumenteppiche für Fronleichnam in Wellendingen

Kreativität in aller Frühe ist gefragt beim Legen der Blumenteppiche für Fronleichnam in Wellendingen

Wellendingen feiert Fronleichnam erst später. Am Wochenende werden die Blumenteppiche im Bonndorfer Ortsteil gelegt.

Meist sind es Vereine, die die Blumenteppiche am Tag der Fronleichnamsfeier in aller Herrgottsfrühe legen. So auch in Wellendingen, wo sich neben einer Privatfamilie der Musikverein und die Landfrauen jeweils um die Gestaltung eines Altars und eines Blumenteppichs kümmern.

Eva Jost, Vorsitzende der Landfrauen, berichtet von der schönen Tradition, die 1990, also acht Jahre nach der Vereinsgründung, bei den Landfrauen ihren Anfang nahm. „Bereits am Nachmittag vor der Prozession treffen wir uns gemeinsam mit Mitgliedern der Feuerwehrkapelle zum gemeinsamen Blumensammeln. In der Regel haben wir keine Probleme, dass wir genügend Blüten finden, denn irgendetwas blüht immer“, erzählt Eva Jost. Denn es werden nicht nur Wildblumen, sondern auch Garten- und Waldpflanzen, wie die Blüten von Pfingstrosen oder von Büschen, wie Goldregen und Flieder oder die jungen Schösslinge der Tanne verwendet – was eben gerade Saison hat und verfügbar ist. Deshalb ist es auch nicht so schlimm, wenn zuvor schon einige Wiesen abgemäht wurden.

Früher gab es entlang der Prozessionsstrecke einen durchgängigen Blumenteppich, wie es heute beispielsweise noch in Hüfingen praktiziert wird. „Damals brauchten wir ganz andere Mengen an Blüten“, erinnert sich Eva Jost. Die abgepflückten Blüten werden dann bis zum Morgen in einem kühlen Keller aufbewahrt. Am Tag der Prozession treffen sich dann frühmorgens einige routinierte Landfrauen samt hilfsbereiter Ehemänner zum Aufbau des Altars und zum Legen des Blumenteppichs am Wellendinger Dorfplatz.

Anders als in anderen Orten verwendet man in Wellendingen allerdings keine Papierschablonen als Vorlage für die Blumenteppiche. Lediglich Latten und Bretter dienen den Blumenlegern als Orientierungshilfen, die für gerade Linien und Abgrenzungen der Bildmotive sorgen. Auf die Frage, woher die Motive für die Blumenteppiche stammen, erklärt die Landfrauenvorsitzende: „Die Motive denken wir uns selbst aus oder lassen uns auch mal durch das Internet inspirieren.“

Wer sich den Blumenteppich der Landfrauen und der anderen Beteiligten gerne anschauen möchte, hat am Sonntag, 3. Juni, Gelegenheit dazu. Um 10 Uhr findet der Gottesdienst in der St. Nikolaus mit anschließender Sakramentsprozession durch das Dorf statt.

Fronleichnam ist ein Hochfest im Kirchenjahr der katholischen Kirche, bei dem die leibliche Gegenwart Jesus in der Eucharistie in Form von Wein und Brot gefeiert wird. Das Wort setzt sich zusammen aus dem mittelhochdeutschen „vrone“ und „licham“, was lebendiger Leib bedeutet. Der christliche Feiertag, der an das letzte Abendmahl erinnern soll, ist immer am zweiten Donnertag nach Pfingsten und wird vielerorts mit einem festlichen Gottesdienst, oftmals unter Mitwirkung der Kommunionkinder und einer sich anschließenden Prozession feierlich zelebriert. Dabei trägt der Priester unter einem Stoffbaldachin die Monstranz mit der Hostie (dem Leib Christi) und macht Station an den schön geschmückten Altären und kunstvollen Blumenteppichen.