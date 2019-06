von Martha Weishaar

Herr Podeswa, was ist Ihnen aus Ihrer Kindheit, der Zeit von Vertreibung und Flucht, am deutlichsten in Erinnerung?

Unsere Mutter musste sich allein mit vier Kindern durchschlagen, während der Vater im Krieg war und sie nicht einmal wusste, ob er überhaupt noch lebt. Bis heute habe ich die Bilder der Toten, der umgekippten Fuhrwerke mit den zuckenden Pferden entlang unseres Fluchtweges vor Augen und erinnere mich an den Gefechtslärm. Wie eine Glucke behütete unsere Mutter uns und sorgte dafür, dass wir jeden Tag halbwegs satt wurden. Aus alten Mehlsäcken machte sie Kniestrümpfe oder Unterhosen, die „bissen“ wie sonst etwas. Mein älterer Bruder ging in einen Boxverein, weil es dort etwas zu essen gab. Das wollte ich auch. Aber schon beim ersten Kampf, dem ich zuschaute, wurde ich bewusstlos, als Blut spritzte. Boxen wollte ich danach nie wieder. Als mein Vater 1949 aus Gefangenschaft zurückkam, war er für mich wie ein Fremder. Seine „Knobelbecher“ stehen bei mir aber heute noch im Keller.

Wie erlebten Sie Ihre erste Zeit im Schwarzwald?

Wir kamen zuerst nach Wittlekofen. Klar, anfangs durfte ich nicht mitspielen, wenn die anderen mit einem echten Lederball kickten. Aber ich lernte, mich zu behaupten und gehörte bald dazu.

Was schätzen Sie an Bonndorf und der Bevölkerung am meisten?

Bonndorf ist meine Heimat geworden, über die ich nichts kommen lasse. Wir wurden gut aufgenommen. Hier lebt man miteinander und füreinander. Man hat hier alles, was man zum Leben braucht. Ganz besonders gefällt mir natürlich die Fasnet, die schon eine besonders tolle ist.

Sie gründeten ein eigenes Unternehmen. Etliche Ihrer Mitarbeiter hielten Ihnen jahrzehntelang die Treue. Wie gelingt es, Mitarbeiter dauerhaft an ein Unternehmen zu binden?

Man muss Mensch sein, miteinander schaffen und reden und sollte mit dem Lohn nicht grantig sein. Das zahlt sich aus.

Worauf sind Sie besonders stolz?

Vor allem auf meine Familie. Aber auch auf einige Bauten als ehemaliger Capo bei der Firma Hirschbeck: Es sind dies die Gebäude der Sparkasse, Gärtnerei Kech, Elektro Wietschorke. Natürlich auch auf meine Firma, die ich zusammen mit meiner Frau Roswitha aus dem Nichts aufgebaut habe. Zudem auf einiges, das ich im Ehrenamt mitbewirkt habe. Zum Beispiel all das, was wir mit dem Schwarzwaldverein am Philosophenweg geschaffen haben und vor allem auf das Milchhäusle, das wir mit viel Eigenleistung als Vereinsheim für die Narren hergerichtet haben.

Welchen Ratschlag würden Sie Ihren Kindern und Enkeln für ein gelingendes Leben mit auf den Weg geben?

Man sollte immer zufrieden sein, mit dem, was man hat.

