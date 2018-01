Bonndorf Kinderkrippe in Ewattingen in den Startlöchern

Kinderkrippe in Ewattingen in den Startlöchern

Kinderkrippe wird im Kindergarten Ewattingen zum 1. April eingerichtet. Es sind kaum Umbaumaßnahmen nötig. Ein bestehender Gruppenraum wird auf die Bedürfnis der Kleinkinder ausgerichtet.

Ewattingen (pma) Die Gemeinde Wutach besitzt in Ewattingen einen einzigen, aber dafür einen qualitätszertifizierten katholischen Kindergarten. Laut Aussage des Geschäftsführers Mario Isele und der Kindergartenleiterin Christina Frank werden die Mitarbeiterinnen ständig fortgebildet und haben die Möglichkeit, sich innerhalb eines guten Netzwerks mit anderen Kindergärten auszutauschen.

So auch in den vergangenen Monaten geschehen, als klar wurde, dass in Ewattingen eine Kinderkrippe eingerichtet werden soll. Die bestehenden Krippen in Grafenhausen und in Remetschwiel wurden besucht, um sich eine Vorstellung von den Möglichkeiten der Einrichtung zu machen. Auch im Juni ist eine Fortbildung zum Thema: "Krippe und Kindergarten" geplant.

Isele ist glücklich über die hervorragende Ausgangslage, dass es in Ewattingen dank der Größe des bestehenden Kindergartens wenig Umbaumaßnahmen geben müsse. Der Zuschussantrag für die voraussichtlich 30 000 Euro teuren Kosten ist von der Gemeinde gestellt. Sobald der Bescheid kommt, wird mit den Maßnahmen begonnen. Ein bestehender Gruppenraum wird auf die Bedürfnis der Kleinkinder eingerichtet und ein sich unmittelbar daneben befindlicher kleiner Raum wird zum Ruheraum, wo die Kleinsten schlafen können. Die sanitären Anlagen werden etwas erweitert und liegen sehr günstig genau gegenüber von dem geplanten Krippenraum. So muss nur noch die dann ausquartierte Gruppe in anderen bestehenden Räumen ihr Domizil bekommen, dann sind im Innenbereich alle Voraussetzungen für den Start am 1. April geschaffen.

Zehn Kleinkinder im Alter zwischen ein und drei Jahren können dann betreut werden. Von diesen Plätzen sind schon jetzt zwei belegt und vier Anmeldungen stehen schon fest. Somit müssen sich interessierte Eltern sputen, wenn sie noch einen der begehrten Plätze für ihr Kind haben wollen. Die Öffnungszeit für die Kleinsten wird von 6.30 Uhr bis 13 Uhr sein und auch die derzeit 43 älteren Kinder können zu diesen Zeiten kommen. 53 Kindergartenplätze für Drei- bis Sechsjährige sowie diese zehn neuen Krippenplätze stehen dann im Ewattinger Kindergarten zur Verfügung, worüber sich Leiterin Christina Frank sehr freut. Lediglich eine geeignete Erzieherin für die Krippe muss noch gefunden werden.

Auch auf dem großzügigen Außengelände des Kindergartens wird es kleine Veränderungen geben. Die Kleinsten sollen die Möglichkeit erhalten, sich auf einen für sie eingerichteten Bereich zurück ziehen zu können. Christina Frank betonte jedoch, dass es ihr sehr wichtig sei, dass die Kleinen wie auch die Großen jederzeit die Möglichkeit haben, miteinander zu spielen und im Kontakt zu sein.