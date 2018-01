Bonndorf Kegeln: Frauenteams des SKV Bonndorf zeigen sich in guter Form

Während die Männer des SKV Bonndorf gegen den SKC Unterharmersbach, Zweitligaabsteiger und derzeitiger Tabellenführer der Verbandsliga, klar unterlegen waren, konnten die beiden Frauenmannschaften gegen den jeweiligen Tabellenzweiten punkten.

Bonndorf – Hochkarätige Gegner gaben sich am vergangenen Spieltag die Klinke des Kegelstübles in die Hand. Während die Männer dabei gegen den SKC Unterharmersbach, Zweitligaabsteiger und derzeitiger Tabellenführer der Verbandsliga, klar unterlegen waren, konnten die beiden Frauenmannschaften gegen den jeweiligen Tabellenzweiten punkten.

Für die Bundesligakeglerinnen war dies erst der zweite Punkt in dieser Saison. Dennoch war die Freude darüber groß. Schließlich gastierte mit dem KV Liedolsheim der amtierende Vizemeister und Europokalsieger im Kegelstüble. In der Startpaarung sicherte Jana Bachert den ersten Mannschaftspunkt. Sie setzte sich mit 3:1 Sätzen (583:563 Kegel) gegen Samantha Jones durch. Nachwuchstalent Selina Gampp zog gegen Yvonne Schneider mit 1:3 (496:571) den Kürzeren.

Als sich die Bonndorfer Mittelpaarung, bestehend aus Andrea Eder und Birgit Dornfeld, dann beide Mannschaftspunkte holen und den Rückstand im Mannschaftsergebnis auf nur noch 36 Kegel verkürzen konnte, wuchsen die Hoffnungen auf den ersten Saisonsieg. Dazu mussten entweder beide Duelle des Schlusspaares gewonnen oder aber das höhere Mannschaftsergebnis erzielt werden. Andrea Cosic sorgte mit einem glatten 4:0 (598:553) für den vierten Mannschaftspunkt. In der zweiten Paarung erwies sich Nationalspielerin Melina Zimmermann aber als zu stark für Bettina Helmle. Mit 3:1 Sätzen (551:521) sicherte sie den Gästen den zweiten Mannschaftspunkt. Durch das bessere Mannschaftsergebnis von 3336:3315 Kegel sicherte sich der Tabellenzweite zwei weitere Punkte zum 4:4-Unentschieden.

In der Verbandsliga musste die erste Männermannschaft gegen Tabellenführer Unterharmersbach gleich auf drei Stammkräfte verzichten. Stephan Busser, Stefan Dornfeld und Wolfgang Morath standen nicht zur Verfügung, so dass die ohnehin schon schwere Aufgabe fast schon aussichtslos wurde. Die Stärke des Gegners zeigte sich bereits im Startpaar, wo Ömer Ardiclik mit genau 600 Kegel zwar das beste Bonndorfer Ergebnis auf die Bahnen legte, damit gegen den sechsmaligen WM-Medaillengewinner Axel Schondelmeier aber mit 1:3 (600:634) unterlegen war.

Das zweite Duell des Startpaares konnte Julian Bachert mit 2,5:1,5 (571:545) für sich entscheiden, so dass der Wettkampf relativ ausgeglichen in die Mittelpaarung ging. Ab hier gaben sich die Gäste allerdings keine Blöße mehr und konnten alle verbleibenden Duelle mit jeweils 3:1 Sätzen für sich entscheiden. Mit dem Gesamtergebnis von 1:7 (3332:3464) rutschte das Bonndorfer Sextett auf den fünften Tabellenplatz ab. Eine sehr gute Leistung zeigte die zweite Frauenmannschaft. Gegen das zweitplatzierte Gut Holz Brombach gewann sie überraschend deutlich mit 6:2 (3185:3033). Alle SKV-Spielerinnen kegelten zwischen 511 und 543 Kegel, was für diese Spielklasse eine außergewöhnlich gute Leistung darstellt. Trotz des Sieges bleibt die Mannschaft zwar auf dem letzten Tabellenplatz, hat aber wieder etwas Anschluss an das gesicherte Mittelfeld herstellen können.

Mit einer unglücklichen Niederlage gegen Hammereisenbach musste die X1-Mannschaft von den Bahnen gehen. Im Startpaar holten Fabian Tröndle und Patrick Schwenninger zwar beide Mannschaftspunkte, doch sollten dies auch die einzigen Erfolgserlebnisse des Tages bleiben. Die Gäste gewannen alle folgenden Duelle und hatten mit Simon Kleiser einen 18jährigen Kegler in ihren Reihen, der unglaubliche 590 Kegel zu Fall brachte.

Durch dieses Ergebnis sicherte er seiner Mannschaft auch die zwei Punkte für das höhere Mannschaftsergebnis. Bei 2915:2926 Kegel fehlten dem SKV gerade einmal zwölf Kegel für ein 4:4-Unentschieden.