von Stefan Limberger-Andris

Die katholische Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach hat wieder einen Organisten, oder besser gesagt zwei. Wie Mario Isele aus Gündelwangen auf Nachfrage bestätigte, wird er künftig die Orgel in St. Peter und Paul während der Gottesdienste bespielen. Seine Stellvertretung werde Bernhard Held aus Schwaningen übernehmen. Der bisherige langjährige Organist und Chorleiter Johannes Schanz hatte im vergangenen Februar seine Ämter aufgegeben.

Mario Isele (39) und Bernhard Held sind seit langem der Musik in der Region eng verbunden. Mario Isele, Vorsitzender der Trachtenkapelle Gündelwangen, gilt in der Trachtenkapelle als hervorragender Bassist mit großem Lungenvolumen und war auch schon im Präsidium des Blasmusikverbands Hochschwarzwald tätig.

Bernhard Held ist neben Regina Rutschmann, die seit Jahrzehnten in Stühlingen die Orgel spielt, bereits seit 2014 Vize-Organist in der Kirche Heilig Kreuz Stühlingen. Er engagiert sich zudem musikalisch in der Pfarrgemeinde Münchingen. Auch in Bonndorf spielte er bereits ab und an die Orgel in St. Peter und Paul.

Bernhard Held | Bild: Andrea Stadler

Den beiden neuen Organisten steht in der Bonndorfer Pfarrkirche St. Peter und Paul ein über 100 Jahre altes Instrument des Orgelbauunternehmens Wilhelm Schwarz & Sohn aus dem Jahr 1908 zur Verfügung. Die Orgel war 1984 durch das Unternehmen Freiburger Orgelbau grundlegend saniert, umgebaut und erweitert worden.

Schanz hatte als Organist im August 2013 die Nachfolge von Michael Reiling angetreten, der vier Jahrzehnte lang dieses Amt innegehabt hatte. Gleichzeitig hatte Johannes Schanz damals auch die Leitung des Kirchenchors und des Gospelchores bis zu seinem Ausscheiden im vergangenen Februar übernommen. Die Kirchengemeinde hatte die Stelle schließlich ausgeschrieben, allerdings als personell voneinander getrennte Aufgabenbereiche.