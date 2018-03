Bonndorf Karl Schüler feiert seinen 85. Geburtstag

Seit 1972 führt Karl Schüler seine Pension "Haus Schüler". Nun zieht er sich schrittweise zurück und übergibt an seine Tochter Eva Mansmann.

Bonndorf (maw) Karl Schüler blickt auf viele ereignisreiche Jahre seines Lebens zurück. Am heutigen Freitag feiert er seinen 85. Geburtstag und freut sich, dass er in seiner Tochter Eva Mansmann, die seit einer Woche in Bonndorf wohnt, eine würdige Nachfolgerin für seine Pension "Haus Schüler", gefunden hat. Schritt für Schritt möchte er sich nun ganz aus dem Geschäftsleben zurückziehen. "Schön ist, wenn man darf und nicht mehr muss", schmunzelt der humorvolle Jubilar.

In Freiburg geboren, wuchs er dort als jüngster von insgesamt acht Ge-schwistern auf. Nach dem Schulabschluss absolvierte er eine Schneiderlehre und arbeitete 16 Jahre in einem Fachgeschäft in der Salzstraße. 1958 heiratete er die aus Thüringen stammende Ursula Mihm und vier Kinder vervollständigten das junge Familienglück. Bis heute erfreuen den Jubilar zehn Enkel und zwei Urenkel.

Durch den Krieg herrschte damals akute Wohnungsnot in Freiburg und so wurde Bonndorf zur neuen Wahlheimat. Der Ökonomieteil des Anwesens in der Lindenstraße wurde zunächst in zwei Wohnungen umgebaut, bevor 1972 vier Doppelzimmer und zwei Einzelzimmer mit herrlichem Alpenblick entstanden.

Zehn Jahre arbeitete er bei der Firma Richter (Frottier- und Gebildweberei), und bis zur Pensionierung bei der Firma Kienzle. Gerne betätigte er sich nebenbei als Heimwerker rund ums Haus, war mit seiner Frau um das Wohl der Gäste bemüht und schmunzelt noch heute über so manche Anekdote, die in einem Gästebuch festgehalten wurde. Bis heute hält er Kontakt mit Stammgästen aus ganz Deutschland, den Niederlanden und der Schweiz.

Außerdem war Karl Schüler Gründungsmitglied des Heimat – und Trachtenvereins, für den er und seine Frau, ebenfalls Schneiderin, sämtliche Trachten angefertigt haben, wie auch so manches Hanselekostüm. 40 Jahre hält er dem Schwarzwaldverein die Treue und ist bis heute mit seinen Stöcken ein bis eineinhalb Stunden täglich unterwegs. Zeitintensiv verfolgt er das Tagesgeschehen in der Zeitung und antwortet auf die Frage nach so viel Fitness im hohen Alter: "Ich bin jeden Tag zufrieden, denn Unzufriedenheit macht krank."