von Juliane Kühnemund

Neue Wege gehen, Visionen entwickeln, Bonndorfs Zukunft gestalten – das wollen die 14 Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten der Bürgerliste (BL). Dies machten Gernot Geng und Mechthilde Frey-Albert in der jüngsten Wahlkampfveranstaltung der Bürgerliste deutlich, für die sie einen besonderen Veranstaltungsort gewählt hatten: die Firma Hectronic.

Die Hectronic GmbH habe sich in jüngster Zeit sehr innovativ weiterentwickelt und mit dem „PapperlaPub“ nicht nur eine außergewöhnliche Betriebskantine, sondern auch ein gastronomisches Angebot für ganz Bonndorf geschaffen, meinte Gernot Geng bei dem Wahlkampftermin, dem eine hochinteressante Führung durch das Unternehmen vorausging.

Lukas Maier, Projektleiter und Assistent der Hectronic-Betriebsleitung, führte die Gemeinderatsbewerber und eine stattliche Zahl interessierter Bürger durch das Unternehmen, das in den Bereichen Parkraum- und Tankstellen-Management über ein komplettes Produkt- und Serviceangebot verfügt und in puncto Qualität und Innovation weltweit einen Spitzenplatz belegt. In der Firmenzenrale in Bonndorf sind aktuell rund 180 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit ist Hectronic mit 300 Mitarbeitern gut aufgestellt. Um sich die nötigen Fachkräfte für die Zukunft zu sichern, werden 22 junge Menschen ausgebildet. Für die mit der Nachbarfirma Dunkermotoren ins Leben gerufene „Ausbildungsinitiative HeDu“ wurden die Unternehmen 2018 mit dem IHK-Bildungspreis ausgezeichnet. Hochmoderne digitale Ausstattung, Produktion Just in Time, kurze Kommunikationswege, flexible Arbeitszeiten und -plätze – die Unternehmensphilosophie und das Leistungsprofil der Firma konnten die Besucher überzeugen.

Lukas Maier (Assistent Betriebsleitung) führte die Gruppe durch das Betriebsgebäude von Hectronic und erläuterte das innovative Konzept des Herstellers von intelligenten Systemlösungen für die Bereiche Parken und Tanken. | Bild: Juliane Kühnemund

Im Anschluss luden die Kandidaten der Bürgerliste zur kommunalpolitischen Diskussionsrunde ins PapperlaPub. Alle Bewerber stellten sich und ihre Motivation, für den Gemeinderat zu kandidieren, vor. Gernot Geng und Mechthilde Frey-Albert gingen kurz auf die wichtigsten Ziele der Bürgerliste ein, die da unter anderem wären: Förderung von Handwerk, Handel und Gewerbe, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements, bedarfsorientierte Betreuungsangebote für junge Familien, konkurrenzfähige Schullandschaft, bedarfsgerechte Bauplatzentwicklung und Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Stärkung des ländlichen Raums, keine Steuer- und Gebührenerhöhungen.

In der folgenden sehr regen Diskussionsrunde kam das Thema „Freibad oder Badesee“ zur Sprache. Hier nahm die Bürgerliste eine klare Haltung ein: das Freibad soll erhalten bleiben. Tourismus, Gastronomie, ein Gesamtkonzept für den Verkehr in der Stadt, sozialer Wohnungsbau, Nutzung des ehemaligen Studer-Areals und eine Beteiligung der Jugend an diversen Entscheidungen waren weitere Themen, die den Kandidaten mit auf den Weg gegeben wurden.