Bonndorf Kalchreuter-Museum in Glashütte startet mit neuem Flyer in Saison

Kalchreuter-Museum in Glashütte startet mit neuem Flyer in Saison

Das Maturkundemuseum Kalchreuter in Glashütte startet mit neuem Flyer in Saison. Der Forschungs-Nachlass von Heribert Kalchreuter ist so reichhaltig, dass nun – nach vielen Jahren – endlich die wissenschaftliche Ausarbeitung vorgelegt werden kann.

Es gibt sicher Zeitgenossen, die glauben, in Glashütte sagten sich Fuchs und Hase „Gute Nacht“. Dabei kann man hier Eisbären, Elefanten und Krokodilen begegnen. Das Naturkundemuseum Professor Kalchreuter, wie der ehemalige Wohnsitz des schillernden Naturforschers und Jägers heute heißt, bietet diese Möglichkeit.

Die Tiere freilich sind nicht lebendig, aber sie waren es einmal. Nahezu alle wurden einst erlegt von dem Glashütter Weltbürger, der auch lange nach seinem mysteriösen Tod in der Dominikanischen Republik im Jahr 2010 glühende Bewunderer ebenso hinter sich schart, wie angewiderte Tierschützer.

Einen neuen Prospekt hat nun die Bonndorferin Stefanie Kaiser gestaltet und die beiden Hüter des urigen Museums, Markus Jägler und Sebastian Herb aus Holzschlag, freuen sich nach ausgiebigem Frühjahrsputz auf den Saisonstart. Denn die Besucher der denkwürdigen Ausstellung mit Tierpräparaten aus aller Welt gehören größtenteils zur erstgenannten Gruppe. Zumindest sind sie offen für das, was sie erwartet. „Wir begrüßen immer die Leute vor der Türe, auch bei Regen. Und man merkt, dass sie meist gar nicht so sehr viel erwarten. Wenn sie aber die schmale Stiege hochgekommen sind und dem riesigen Eisbären gegenüber stehen, sind sie meist total überrascht“, sagt Sebastian Herb.

Auch ein Luchs ist zu bewundern

Markus Jägler verweist darauf, dass hier schließlich auch der erste Schwarzwälder Luchs zu finden sei. Dieser allerdings ist vor zwei Jahren verendet in Gündelwangen gefunden worden. „Das Tierhygienische Institut hat ihn untersucht. Sein Magen war verätzt. Er ist verendet, weil er verhungert ist“, kann Markus Jägler berichten. Die Besucher seien immer sehr interessiert, wenn man anhand dieses auch hier untergebrachten Exemplars aufzeigen könne, wie ein Europäischer Luchs im Winterkleid aussieht, im Vergleich zu einem amerikanischen Luchs im Sommerkleid, den Kalchreuter einst erlegt hatte, erläutert Sebastian Herb. Damit gibt er seinem Kollegen einen Tipp.

Denn beide Holzschläger Bürger machen die Führungen mit großer Begeisterung. „Besonders toll sind die Führungen mit Schul- oder Kindergartenkindern und es ist erstaunlich, was die alles wissen“, so Herb. Oft würden nach einem solchen Besuch eben jene Kinder mit ihren Familien wieder kommen. Natürlich seien es neben den vielen wilden Tieren nicht zuletzt die Anekdoten, die sich um den Sammlungsbegründer ranken, die eine Führung spannend machten.

Die Besucher können auch sehen, wo Heribert Kalchreuter seine Mahlzeiten zubereitet hat, nämlich – abenteuerlich – genau an dem Arbeitsplatz, an dem er seine erlegten Tiere präpariert hat. Der Forschungs-Nachlass von Heribert Kalchreuter ist so reichhaltig, dass nun – nach vielen Jahren – in diesem Jahr endlich die wissenschaftliche Ausarbeitung vorgelegt werden kann. „Das macht der Stiftungsvorsitzende Hermann Kinzy. Wir sind nur Handlanger, aber wir freuen uns auf die Ergebnisse“, so Sebastian Herb.

Führungen durch das Naturkundemuseum in Glashütte gibt es in den Monaten Mai bis September jeden ersten Samstag im Monat, erstmals in dieser Saison am 5. Mai von 14 bis 16 Uhr, außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung mit der Touristinformation Bonndorf (Telefon 07703/76 07).