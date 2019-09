von Gudrun Deinzer

Zu zweit sind sie groß – und zwar fast drei Meter. So treten sie auch auf. Die Goldfarb-Zwillinge sind wahre Bühnengrößen, auch wenn jede einzelne kurz geraten ist. „Ihr argentinisches Temperament und ihre jüdischen Neurosen haben sie von der Mutter, ihre stoische Ruhe gegenüber argentinischem Temperament und jüdischen Neurosen von ihrem deutschen Vater geerbt“, so beschreiben sie sich selbst. „Wirbelwindgleich“ seien ihre Auftritte, meint die Kritik, die Programme seien „urkomisch, pointiert, reflektiert und wortgewaltig“. Dies schreibt der Folktreff Bonndorf in der Ankündigung zum Auftritt in Bonndorf.

Am 13. September gestalten die Goldfarb-Zwillinge den Auftrakt des neuen Folktreff-Zyklus im Foyer der Stadthalle. „Kunst kommt von Können“, heißt es beim Folktreff – die Zwillinge studierten Schauspiel und Tanz an der Folkwang-Hochschule in Essen. Es folgten Engagements an Theatern in Deutschland und den Niederlanden, „weil es im Schauspielberuf aber oft zu harmonisch zuging“, hätten sie angefangen, zusätzlich selbst Regie zu führen.

Als Schauspielerinnen haben sie mit einer eigenwilligen Kleinstinterpretation (Regie: Holk Freytag) den renommierten Hersfeld-Preis gewonnen, ihre vorerst letzte Theaterrolle war Franz Kafka in einer Inszenierung von Andreas Kriegenburg am Deutschen Theater Berlin.

Die Goldfarb-Zwillinge verstehen sich gut, obwohl sie verschieden sind. | Bild: Tobias Goldfarb

Als Regisseurinnen haben sie vom Klassiker über Komödien bis zum Musical alles auf die Bühne gebracht, was sich inszenieren lässt, beispielsweise den „Jedermann“ bei den Domfestspielen Gandersheim, „Cabaret“ und „Die Dreigroschenoper“ am Theater Trier oder auch „Alice im Wunderland“ am Düsseldorfer Schauspielhaus. Im Bereich Kabarett und Comedy hatten sie 2017 als doppelte Sarah Wagenknecht einen fulminanten Start beim Nockherberg-Derblecken in der Regie von Marcus Rosenmüller.

Dabei hinterfragen sie sogar, was sie auf den Kleinkunstbühnen der Republik anbieten: „Ist es Comedy? Ist es Kabarett? Ist überhaupt irgendwas?“ Jedenfalls sind sie freizügig, was die Beschreibung ihrerselbst anbetrifft: „Die eine ist smart. Die andere sexy. Die eine macht Kabarett. Die andere Comedy. Die eine hat Schuhgröße 36, die andere Körbchengröße D.“ Und dann enthüllen sie auch noch, wie sie so sind: „Klein und gemein.“ Das jedenfalls ist der Titel ihres Programms, mit dem sie nach Bonndorf kommen, während in Berlin ihre Familien sitzen.

So viel sie auf den Bühnen, in ihrer Kindheit, in ihren Studienjahren gemeinsam machen und gemacht haben, sie gönnen sich auch Eigenes: „In Berlin leben wir mit insgesamt zwei Männern und drei Kindern.“ Der Spagat zwischen ländlicher Idylle und Stadt ist für sie jedenfalls kein Thema. Aufgewachsen sind sie auf dem Land in direkter Nähe der rauchenden Schlote des Ruhrpotts. Süchtig sind sie nach Nussjoghurt, Salzbrezeln und der Kunst. Von diesen rein körperlich kleinen Bühnengrößen dürfe man auf jeden Fall einen fulminanten Auftritt erwarten, ist man sich beim Folktreff sicher.