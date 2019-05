von Gertrud Rittner und Martha Weishaar

Handwerkliches Talent ist bei der 72-Stunden-Aktion gefragt, die am Donnerstag um 17.07 begann. Die Mädchen und Jungen der Ministranten und die Katholische junge Gemeinde (KjG) Bonndorf hatten die Aufgabe erhalten, bis Sonntag Ruhebänke anzufertigen oder bestehende Bänke instand zu setzen. Die Wutacher Ministranten und Grundschüler sind gefordert, zwei Klassenzimmer in der Grundschule neu zu streichen und das Areal um das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof zu reinigen und neu anlegen.

Bonndorf

In Bonndorf weisen einige Sitzbänke erhebliche Schäden auf. Insgesamt sollen am Ende der Aktion vor den Kirchen in Bonndorf, Wellendingen, Ebnet, Brunnadern, Dillendorf, Wittlekofen, Boll und Gündelwangen sowie vor dem Paulinerheim intakte Bänke zum Verweilen einladen. Am Sonntagnachmittag um 16 Uhr werden die 30 Jugendlichen das Ergebnis ihrer Anstrengung präsentieren. Dann werden alle Bänke im Rahmen einer kleinen Einweihungsfeier vor dem Paulinerheim ihrer Bestimmung übergeben.

Bei der 72-Stunden-Aktion wirken Jugendliche aus Bonndorf, Wellendingen, Ebnet und Wittlekofen mit. Die Fäden der Organisation laufen bei Marco Johner zusammen. Er hatte denn auch gemeinsam mit Pfarrer Fabian Schneider die Idee mit den Ruhebänken: „Es sind viele Jungs in der Gruppe, und die wollen etwas Handwerkliches schaffen. Dazu haben sie jetzt Gelegenheit“, sagte der Pfarrgemeinderatsvorsitzende, als die Aufgabe bekannt gegeben wurde.

Ewattingen

Bei der 72-Stunden-Aktion im Wutacher Ortsteil Ewattingen machten sich 32 Kinder und Jugendliche mit vereinten Kräften an ihr Werk. Um 17.07 Uhr am Donnerstag war der offizielle Start der Aktion. Mit einer Videobotschaft wandten sich die verschiedenen Gemeinden und Landrat Martin Kistler an alle teilnehmenden Gruppen. In Ewattingen war das Organisationsteam gemeinsam mit den Kindern, dem Bürgermeister und dem Pfarrer im Bürgersaal zusammen gekommen, um die Botschaft zu sehen und die Aufgabe zu empfangen. Manuela Rothmund nahm den Brief von Pfarrer Schneider entgegen.

Gemeinsam mit Conny Rendler, Hannah Mauch und Victoria Huber betreut sie die Kinder während der Aktion und kümmert sich um den reibungslosen Ablauf. Die Aufgabe sieht vor, dass die Ministranten und Grundschüler zwei Klassenzimmer in der Grundschule neu streichen und das Areal um das Kriegerdenkmal auf dem Friedhof reinigen und neu anlegen. Eine weitere Aufgabe lautete, Sitzgelegenheiten um das Dorf neu aufzustellen. Diese Aufgabe, so entschied das Organisationsteam, kann nicht bewältigt werden, da sehr viele junge Kinder teilnehmen, die für diese Arbeiten noch zu klein sind. Die Kinder sind alle im Alter zwischen sechs bis 14 Jahren. Einige von ihnen wurden von ihren Eltern zum Start begleitet.

Susanne Schmidt-Barfod wird den jungen Helfern jeden Tag ein Mittag- und Abendessen vorbereiten, das alle im Raum des DRK im Rathaus zu sich nehmen. Am morgigen Sonntag, zum Abschluss der 72-Stunden-Aktion, wollen die Kinder auf dem Schulhof der Grundschule ab 14 Uhr Kaffee und Kuchen für alle Bürger anbieten. Zuvor werden sie mit der Gemeinde den Gottesdienst feiern.

Bürgermeister Christian Mauch sprach allen Beteiligten bereits im Voraus seinen Dank aus und wünschte Freude an der Arbeit. Diesen Wünschen schloss sich Pfarrer Fabian Schneider an. Die Kinder und das Organisationsteam hoffen auf gutes Wetter und die Unterstützung aller Ewattinger. Am Sonntag, 26. Mai, um 17.07 Uhr heißt es dann: Durchatmen. Nach dem offiziellen Ende der Aktion können dann alle gemeinsam auf das Geleistete zurückblicken und stolz sein.