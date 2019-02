von Martha Weishaar

Der reibungslose Ablauf und die Beständigkeit von Vereinsaktivitäten hängen zuweilen von Menschen ab, die gar nicht an vorderster Front stehen. So verhält es sich auch bei den Let's Fetz Kids und Teens – den Nachwuchstalenten des Let's Fetz Chores. Maßgeblichen Anteil daran, dass es den einstigen Kinderchor auch nach beinahe 40 Jahren noch gibt und vor allem an dessen Erfolgen, hat Adda Wientzek.

Selbst in Zeiten, da Singen bei Heranwachsenden nicht unbedingt als trendigste Freizeitbeschäftigung gilt, gelingt es der Jugendleiterin immer wieder, Kinder und Jugendliche für das Singen im Chor zu gewinnen. Vor allem, seit der Chor im Rahmen des einstigen Plusprogramms mit den hiesigen Schulen kooperiert. Nach wie vor entdecken viele Heranwachsende über die Chor-AG ihren Spaß am Singen.

Jugendleiterin trägt zum Erfolg bei

Seit 24 Jahren stellt sich die gebürtige Hamburgerin dieser Aufgabe, musste dabei aber auch manche Durststrecke durchstehen. Der Tiefpunkt, als gerade mal noch ein halbes Dutzend Sänger im damaligen Kinderchor mitwirkten, liegt mehr als 20 Jahre zurück und ist längst überwunden. Inzwischen pendelt die Zahl der Gesangsbegeisterten meist um die 30. Zeitweilig waren sogar um die 40 Kinder und Jugendliche im Chor. Das gute Miteinander des gesamten Vorstandsteams sowie Dirigentin Sabine Zausig wirken sich zweifellos auf die gute Grundstimmung im Nachwuchschor aus. Dass Adda Wientzek die Mädchen und Jungen bei der allwöchentlichen Chorprobe zudem mit selbstgebackenem Kuchen verwöhnt, trägt ein Übriges bei.

Naturbedingt unterliegt ein Kinder- und Jugendchor einer hohen Fluktuation, denn gerade beim Übergang in die Pubertät justieren Heranwachsende ihre Freizeitaktivitäten oftmals neu. Das stellt für Adda Wientzek kein Problem dar. „Die Neuen orientieren sich an denen, die bereits länger dabei sind und fügen sich rasch ein“, beobachtet sie. Obschon eine gewisse Schnelllebigkeit zunimmt. Kinder probieren heute dies, morgen jenes, melden sich aber häufig weder an noch ab. Planbarkeit ist bei solchem Verhalten nicht immer einfach, Gelassenheit tut gut.

Singen fördert die Sprachentwicklung

Adda Wientzek will die Tür für Interessierte aber immer offen halten, ist sie doch von Grund auf überzeugt, dass Singen dem Menschen gut tut. „Es fördert die Sprachentwicklung und Stimmbildung ungemein. Junge Menschen lernen spielerisch, ihre Sprache einzuschätzen und ihre Stimme, je nach Situation, laut, leise oder kräftig einzusetzen. Auch die Aussprache verbessert sich“, fasst sie einige Vorzüge des Singens zusammen. In einem ganz konkreten Fall habe sogar der Logopäde eines Kindes die sprachlichen Fortschritte seines Klienten ausdrücklich gelobt. „Singen ist fast wie eine Therapie. Dabei merkt man das gar nicht und hat noch seinen Spaß dabei.“ Besonders empfehlenswert ist Singen für Kinder von Migranten, würde es ihnen den Spracherwerb doch deutlich erleichtern.

Die jungen Gesangstalente suchen im Chor auch gerne Herausforderungen. Hören fasziniert, wie schön es klingt, wenn ein Lied mehrstimmig gesungen wird. In der eigenen Stimme zu bleiben und diese zu kontrollieren wird schon mit den Jüngsten beim Kanonsingen geübt. „Bereits nach einem Jahr hört man deutliche Fortschritte bei der Stimmbildung“, sagt Adda Wientzek. Besondere Herausforderung für die Nachwuchssänger ist freilich, wenn sie bei Konzerten mit den Erwachsenen singen dürfen. Die wiederum schätzen es sehr, wenn sie von jungen, frischen Stimmen unterstützt werden.

Beim Chor hängen geblieben

Ihr Amt sei ein typisches Beispiel dafür, wie man „hängenbleiben“ kann, schmunzelt die Jugendleiterin. Nachdem die eigenen Kinder im Kinderchor mitsangen, dauerte es nicht lange, bis sie als Jugendleiterin Verantwortung übernahm. Sie organisiert seither nicht nur alles, was mit dem Sängernachwuchs zusammenhängt, sondern näht Kostüme für Musicals, bastelt Kulissen, motiviert Eltern zur Mithilfe, bändigt die Zappelkinder während der Proben oder koordiniert auch die Zusammenarbeit mit den Schulen. Sogar einen Vizedirigentenkurs absolvierte sie. Im Juli unternimmt sie mit den Nachwuchschören wieder ein Chorwochenende.

Und schon jetzt laufen die Vorbereitungen für das nächste Musical im Dezember. Wer sich einklinken möchte: Die Let’s Fetz Kids proben immer montags von 16 bis 17 Uhr, die Let’s Fetz Teens von 17 bis 18 Uhr im Musikraum der Bonndorfer Realschule.