Bonndorf Jürgen Glocker und die Stadtbibliothek Bonndorf bieten Literatur für Genießer

Jürgen Glocker liest im Schloss Bonndorf aus seinem neuen Buch. Schmackhafte Häppchen gibt es dabei zu Hans Thoma.

Draußen probte der Winter seinen wiederholten Aufstand gegen den vormals keck winkenden Frühling. Drinnen gab es im trauten Kreis herzhafte Häppchen, selbst gebacken von den Bibliotheksfrauen, Sekt, Orangensaft und vor allem schöne Worte, die eine der schönsten Landschaften Europas vor Augen führten: Jürgen Glocker las im Schloss Bonndorf aus seinem jüngsten Werk, „Hans Thoma in Bernau“. Als ehemaliger Kulturamtsleiter hatte Glocker ein Stockwerk darüber drei Jahrzehnte lang das Kulturzentrum des Landkreises geprägt. Das gab seiner Eingangsbemerkung besondere Würze: „Schön, wieder einmal hier zu sein.“ Tatsächlich galt das in doppeltem Sinn. Denn es war seine vierte Lesung für die Stadtbibliothek.

Dass Hans Thoma eher aus bescheidenen Verhältnissen, im abgelegenen Bernau, tatsächlich zu einem der beliebtesten deutschen Maler im auslaufenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert werden sollte, führte Glocker gekonnt vor Augen. Dies tat er mit Zitaten aus seinem Büchlein, Geschichtswissen und Querverbindungen zu Parallelentwicklungen, sodass man nicht nur die saftigen Wiesen des „Thoma-Tals“ zu riechen meinte.

Vor dem geistigen Auge entstanden Bilder elegischer Natur, wie der aufsteigende Mond hinter dunklen Rot-Tannen, die den Thoma von damals schreckten. Szenen aus historischer Zeit spielten sich ab: Die Mutter des späteren Malers ermutigte das Kind, aus seinen Kritzeleien auf der Schiefertafel das genialische Schwein, ein tobendes Pferd oder auch den krähenden Gockel zu erkennen. „Der Trieb zur Kunst, die in dem einsamen Bernau über mich kam, war doch angeerbt, und zwar von mütterlicher Seite“, sollte Thoma später über diese Kinderjahre schreiben.

Die Geduld der Mutter, der Eltern, mit dem begabten Heranwachsenden überdauerte laut Glockers Nachforschungen zwei gescheiterte Lehren im fernen Basel. Ein Lehrversuch als Schildermaler in der Heimat war im Ansatz nicht möglich. Und die Eltern duldeten eine Zeit, in der der Spross als Hilfsarbeiter im elterlichen Anwesen wirkte, während der er zunächst als Autodidakt seine künstlerischen Ambitionen nach Herzenslust erproben durfte.

Bitterarm war man gewesen, der Weg in die weite Welt quasi nur zu Fuß möglich – acht Stunden dauerte der Marsch nach Freiburg. Um 1850 war das ein Städtchen mit 15 000 Einwohnern. Es waren nicht zuletzt diese Details, die Glocker mitteilte und damit die Zeit plastisch werden ließ.

Mit der Motivwahl aus der Natur, der geliebten Heimat, die Hans Thoma, in Basel, Karlsruhe, München, Frankfurt, Düsseldorf wirkend, nie ganz verließ, denn sommers war sie sein Zuhause, erfuhr er anfangs Verdruss in der Szene. In Salon-Malerkreisen schmähte man seine Bilder als „Hühner-Malerei“, die von ihm getreulich wiedergegebenen Farben nannten sie „Thoma-Salat“. Dagegen kämpfte der junge Maler und wurde so, laut Glocker, zum „Revolutionär wider Willen“.

Der Künstler selbst hat seine Suche nach der Kunst mit poetischen Worten beschrieben: Wie er sich in seinem Tal in den Farben zu Hause fühlen konnte, sei „wie ein goldenes Glück“ gewesen. Und in offensichtlicher Dankbarkeit für von seinen Eltern, besonders der Mutter, ermöglichte Studien, die letztlich auf Akademien führten, sollte er später schreiben: „Ich wurde ganz Auge, viel früher, als ich malen konnte.“

„Ich schreibe eine Hans Thoma Biografie“

Jürgen Glocker, Autor zahlreicher Bücher und ehemaliger Kulturreferent des Landkreises Waldshut, legte sein neues Buch vor – über Hans Thoma aus Bernau.

Herr Glocker, was verbindet Sie mit Hans Thoma?

Das ist Vieles: Die Liebe zur Landschaft des Südschwarzwalds, sein Werk, meine langjährige intensive Beziehung zum Hans-Thoma-Kunstmuseum. Ich beschäftige mich schon lange mit Hans Thoma und habe meinem Verlag gesagt, dass ich eine Thoma-Biografie schreiben will. Der Verlag fand das eine gute Idee. Es gibt nämlich noch keine Biografie von ihm. Aber zuerst wollten sie für eine Reihe, die sich „Stationen“ nennt, einen kleinen Band: „Hans Thoma in Bernau“.

Das heißt, wir können von Ihnen mehr über Hans Thoma erwarten?

Ja. Das dauert aber noch.

Das ist ein Büchlein, wie sie selbst sagten. Wieviel Arbeit steckt darin?

Ich kann nicht sagen, wie viel Stunden, Tage, Wochen und Monate in dem Buch stecken. Es trifft Hans Thoma in einem zentralen Punkt, seinem Frühwerk. Damit hat er die Kunst der frühen zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutschland revolutioniert. Während und nach seinem Studium hatte er Probleme damit. Das ging so weit, dass der Kunstverein in Karlsruhe ihm am liebsten Ausstellungsverbot gegeben hätte, weil er sich nicht an die Regeln der Salon-Malerei gehalten hat, sondern einen Kunststil entwickelt hat, der orientiert war an der Landschaft seiner Kindheit und Jugend.

Was mögen Sie am Menschen Thoma?

Sein verschmitztes alemannisches Wesen, seinen Humor, auch seine Weitsicht und dass er ein langes Leben lang, trotz einer großen Laufbahn, die Verbindung zu Bernau und den Bernauern nicht aufgegeben hat. Er hat nie abgehoben, sondern ist immer der geblieben, der er war, im Grunde ein Bernauer Bub.