Wenn die Gürtelprüfungen anstehen, dann sind die Judoka noch konzentrierter als sonst. Herrscht schon von Grund auf eine ruhige Atmosphäre, in der die Anweisungen des Trainers mit Bedacht befolgt werden, so geht es in diesen Momenten noch eine Schippe ruhiger zu. Kein Wunder, schließlich will jeder den nächst höheren Grad erreichen.

Bonndorf Der Stilmix auf den Bühnen des Bonndorfer Schlossfests kommt gut an Das könnte Sie auch interessieren

Um es vorwegzunehmen: Bei der jüngsten Prüfung der Judo-Abteilung des TuS Bonndorf gelang dies allen Schützlingen. Sehr zur eigenen Freude, aber auch Übungsleiter Henning Rahtgen registrierte die tadellosen Leistungen mit Genugtuung. Nun gut, gerade bei den Kleinsten musste er schon noch die ein oder andere verbale Hilfestellung geben. „Aber das ist laut der Regularien durchaus erlaubt“, sagt der 53-Jährige, der nunmehr bereits seit 20 Jahren als Trainer fungiert.

Bonndorf Grundschüler setzen eigene Farbakzente Das könnte Sie auch interessieren

Über viele Jahre tat er diese gemeinsam mit Freddy Detemple, seit diesem Jahr steht ihm Lars Göthe aus Donaueschingen zur Seite, um den rund 15 Kindern und Jugendlichen, darunter drei Mädchen, im Alter von sechs bis 18 Jahren die Fall-, Halte und Wurftechniken beizubringen. Henning Rathgen selbst ist Träger des schwarzen Gürtels, bis dahin steht seinen Schülern noch ein weiter Weg bevor, doch die ersten Schritte sind sie nun gegangen.

Gratulation zum neuen Gürtel

An diesem Abend standen Prüfungen für den weißgelben bis orangenen Gurt auf dem Programm. „Je höher der Grad, desto komplexer werden die Übungen“, erklärt Henning Rathgen. „Es müssen mehr Anwendungen präsentiert werden, die zudem immer stärker den Charakter eines Wettkampfs haben.“ Am Ende konnte er allen Teilnehmern zum neuen Gürtel gratulieren. Und da standen sie wieder vor ihm – konzentriert wie vor der Prüfung – jetzt allerdings mit einem entspannten Lächeln im Gesicht.