Bonndorf "Jeder Mensch ist von Gott geliebt"

Auf einen Kaffee mit Fabian Schneider. Seit Aschermittwoch leitet er als Nachfolger von Michael Hipp die Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach.

Herr Schneider, zwar sind Sie schon lange Pfarrer in Deutschland, aber Sie stammen aus der Schweiz. Haben Sie eine Mission hier?

(Lacht.) Es gab einmal eine Zeit, in der ich überlegt habe, in die Schweiz zurück zu gehen. Da hatte ich ein Gespräch mit einem Bischof. Bei ihm habe ich das Wort Mission auch benutzt (lacht). Ich bin in Deutschland geblieben und heute sage ich, das war auch gut so. Ich denke, das Lebensgefühl und die Mentalität von Schweizern und Deutschen ist anders. Und vor dem Hintergrund, dass ich mich in bestimmten Fragen als Schweizer melde, weil ich Dinge anders erfahre oder wahrnehme, kann das schon auch eine Mission sein in gewissen Bereichen.

Inwiefern sind denn Schweizer und Deutsche anders?

Bei einem Gespräch, das ich in dieser Woche mit einer schweizerischen Ordensschwester hatte, ging es um Obrigkeiten und Hierarchie und darüber, dass es in der Schweiz doch tatsächlich demokratischer ist. Wenn hier in Deutschland der Bischof kommt, dann ist das größte Aufregung. In der Schweiz kann es sein, dass kaum merkbar mehr Leute in den Gottesdienst kommen. Bei uns in Deutschland ist die Kirche deutlich voller, wenn der Bischof schon einmal da ist. Man hat ein anderes Verhältnis. Das ist, denke ich, auch die Geschichte, die anders gelaufen ist. Es gab hier den Kaiser, es gab die Diktatur unter Hitler. Und das haben die Schweizer alles nicht gehabt, deswegen ist das in Deutschland anders.

Die Entscheidung für Familien- und Kinderlosigkeit in sehr jungen Jahren, ist ein riesiger Schritt. Wann war Ihnen wirklich klar, dass dies für Sie der richtige Weg ist?

Ein Freund von mir hat ein Theologiestudium begonnen. Ich bin dann auch mit ihm gegangen und habe mir das angeschaut. Mich hat das sofort gepackt, ich war am Anfang aber noch unsicher. Ich war kein Ministrant gewesen. Von der Familie her waren wir nicht so sehr in der Kirche beheimatet. Dann habe ich erst einmal mit Philosophie begonnen mit Theologie im Nebenfach. Nach drei Monaten war klar: ich will Theologie voll studieren. Zu dem was mich fasziniert, begeistert angezogen hat, gehörte das dazu und es war auch klar, dass das immer wieder einmal Thema sein wird. Und für mich war das immer wieder beides: der Verzicht auf Ehe und der Verzicht auf Familie. Das ist schon noch einmal eine größere Dimension. Wir nehmen das immer wieder, auch schmerzhaft, wahr. Aber wir haben die Entscheidung getroffen und dazu stehen wir.

Sie sind ja schon einige Wochen hier unterwegs. Wie sind Sie denn zufrieden mit Ihrer Seelsorgeeinheit?

Ich hatte die seltene Möglichkeit, die Seelsorgeeinheit vorher kennenlernen zu dürfen. Ich habe die Begegnungen hier als sehr freundlich, sehr positiv erfahren. Dann haben wir hier die besondere Konstellation, dass zwei Pfarrer da waren und ich bin von dem einen Nachfolger. Eckhart Kopp ist noch da, mit der Erfahrung von 17 Jahren. Das ist auch ein Vorteil. Es kommt hinzu, dass ich sechseinhalb Jahre bereits in der Region bin. Aber es ist doch ein Unterschied von Stühlingen nach Bonndorf.

Was zeichnet die Bonndorfer aus?

Ich denke, und das sehe ich positiv, dass die Menschen hier kritischer sind. Es ist aber gleichzeitig eine positive Grundhaltung, eine Offenheit da.

Eine Ihrer Aufgaben ist es, Paare zu trauen. Und Sie erleben es auch, dass sich Paare scheiden lassen, so wie einst Ihre Eltern. Wie haben Sie das erlebt?

Das ist für jedes Kind eine sehr schmerzhafte Erfahrung, wenn Eltern auseinandergehen – ich war damals schon erwachsen. Es bleibt immer irgendetwas zurück, an Verletzung, an Enttäuschung. Ich würde mir wünschen, dass, wenn der Entschluss fällt, eine kirchliche Trauung zu feiern und eine christliche Ehe zu schließen, noch etwas mehr Vorbereitungszeit wäre. Die Worte "Ich will Dich lieben, achten und ehren, bis dass der Tod uns scheidet", berühren mich bei jeder Trauung. Wir wissen, dass das sehr schwierig ist, es war auch früher schwierig. Es war auch nicht in Ordnung, wenn es nicht geklappt hat und man keine Möglichkeit gehabt hat, auch gesellschaftlich nicht, sich zu trennen, dass Ehepartner miteinander und aneinander krank geworden sind. Das darf es ja auch nicht ein. Es ist immer schön, wenn wir eine goldene Hochzeit feiern. Da sagen alle Paare: "Wir hatten unsere Höhen und Tiefen."

Wie würden Sie gerne geschiedene Menschen in der katholischen Kirche behandelt wissen?

Dass sie spüren, aufgrund ihrer Lebenssituation von der Kirche nicht verurteilt zu werden. Die Menschen sagen: Aufgrund einer Scheidung sind wir aus der Kirche ausgeschlossen, erst recht, wenn wir einen neuen Partner haben und auch wieder heiraten. Das ist die große Diskussion. Papst Franziskus hat es noch nicht gelöst, aber ich denke, was er uns signalisieren wollte: Jeder Mensch ist in jeder Situation, auch in jedem Scheitern und jedem Versagen von Gott geliebt. Und das sollte die Kirche auch vermitteln.

Ein anderes Thema, auch emotionaler Natur: Sie reisen gerne, haben damit aber Probleme, weil Sie Katzen haben. Wie kam das?

Pfarrer Winter in Stühlingen hat sich, nachdem er fast 15 Jahre einen Hund, dann lange kein Haustier hatte, zwei Katzen angeschafft. Wir haben sehr gut miteinander gearbeitet, sind auch befreundet. Ich habe die Katzen von ihm also auch regelmäßig gehütet. Da habe ich gemerkt, das erfüllt mich auch.

Haben Sie Ihre Katzen erzogen, oder dürfen sie machen, was sie wollen?

Nein, das dürfen sie nicht. Ich bin in einer Mietwohnung. Katzen erziehen ist schwierig. Ich habe schon einige Bücher gelesen, also das Wesen Katze ist faszinierend.

Was dürfen ihr Katzen auf gar keinen Fall machen?

In die Wohnung pinkeln.

Verständlich. Dürfen sie zu Ihnen ins Bett?

Ja, dürfen sie. (Lacht.) Mittlerweile hat sich das eingespielt. Es sind zwei kastrierte Kater. Der eine schleicht sich über Nacht zu mir ins Bett, der andere schläft nicht da, aber der kommt morgens, springt neben das Kopfkissen und sagt Guten Morgen zu mir. Erst mal zärtlich. Und wenn ich nicht reagiere, kommt die Tatze ins Gesicht. Der Kater will dann gestreichelt werden, also mache ich das natürlich. Er hat zwar Futter an seinem Platz stehen, aber ich muss an den Napf laufen und das Futter herumrühren, damit er denkt, das ist frisch. Dann ist er zufrieden. Meistens kann ich dann nochmal schlafen. Das ist nämlich in der Regel morgens um vier Uhr. Aber es macht Spaß. Man kreist nicht immer in den gleichen Gedanken. Man ist nicht alleine.

Zur Person

Fabian Michael Schneider, 46, ist seit Aschermittwoch als Leiter der katholischen Seelsorgeeinheit Bonndorf-Wutach Nachfolger von Michael Hipp. Nach seinem Studium und der Priesterweihe in Freiburg hat der gebürtige Schweizer mit inzwischen beiden Staatsbürgerschaften in Bad Säckingen, Gottmadingen, Hüfingen, Gernsbach, Kandern, Stühlingen gewirkt. Am heutigen Samstag feiert er um 17 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul die Investitur durch den Dekan Peter Berg. Danach gibt es im Paulinerheim die Möglichkeit der Begegnung.