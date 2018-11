von Martha Weishaar

Fortbildung tut jedem gut – auch Eltern. Sie motiviert, rückt Fehleinschätzungen zu Recht und macht an Erkenntnis reicher. Immerhin stellt jede Entwicklungsstufe ihrer Sprösslinge Eltern vor neue Herausforderungen. Konkrete Hilfestellung bieten deshalb die Schulsozialpädagoginnen aus Bonndorf, Grafenhausen, Stühlingen und erstmals auch St. Blasien mit einer Vortragsreihe zu verschiedenen Erziehungsthemen an. „Stressige Kinder – nervige Eltern“, fand in den zwei bisherigen Zyklen großen Zuspruch, sowohl bei Eltern als auch Experten, die mit Erziehungsaufgaben betraut sind. Also wird die Vortragsreihe im laufenden Schuljahr fortgesetzt. Unabhängig davon, welche Bildungseinrichtung oder ob erst der Kindergarten besucht wird – alle Interessierten sind eingeladen. Die Themen, die im Zusammenhang mit Schule und Erziehung stehen, stoßen auf großes Interesse.

Grafenhausen: Auftakt der diesjährigen Vortragsreihe ist am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal in Grafenhausen. Diplompsychologe Tobias Uhl zeigt in „Erfolgreiches Lernen in der Schule“ das Geheimnis auf, wie das funktioniert. Er gibt Antworten darauf, weshalb der gewünschte Erfolg in der Schule ausbleibt, zeigt Lösungsmöglichkeiten des Problems auf und verrät Eltern, wie sie positiv helfen können. Dieser Vortrag könnte auch für Schüler von Interesse sein. Corinna Pieper, Schulsozialarbeiterin der Schlüchttal-Schulen, nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 0172/632 57 96, oder per E-Mail (soz-paed-pieper@web.de).

Auftakt der diesjährigen Vortragsreihe ist am Donnerstag, 22. November, um 19 Uhr im Pfarrsaal in Grafenhausen. Diplompsychologe Tobias Uhl zeigt in „Erfolgreiches Lernen in der Schule“ das Geheimnis auf, wie das funktioniert. Er gibt Antworten darauf, weshalb der gewünschte Erfolg in der Schule ausbleibt, zeigt Lösungsmöglichkeiten des Problems auf und verrät Eltern, wie sie positiv helfen können. Dieser Vortrag könnte auch für Schüler von Interesse sein. Corinna Pieper, Schulsozialarbeiterin der Schlüchttal-Schulen, nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 0172/632 57 96, oder per E-Mail (soz-paed-pieper@web.de). Bonndorf: Am 31. Januar 2019 folgt um 19 Uhr in der Mensa von Haus Ruth am Bonndorfer Bildungszentrum ein Fachvortrag zum Thema „Gesunde sexuelle Entwicklung des Kindes“ . Diese beginnt nicht erst mit der Pubertät, also sollten Eltern sich frühzeitig damit auseinandersetzen. Was bedeutet Sexualität im Kinderalter, wie unterscheidet sie sich von Erwachsenensexualität und welche Verhaltensweisen sind normal? Derlei Fragen beantwortet Angela Donno, Geschäftsführerin der Beratungsstelle „Grauzone“ in Donaueschingen. „Das Thema ist nach wie vor mit Scham besetzt und äußerst sensibel“, weiß Lisa Thoma. Die Bonndorfer Schulsozialarbeiterin nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 07703/935 81 27, oder per E-Mail (schulsozialarbeit@bildungszentrum-bonndorf.de).

Am 31. Januar 2019 folgt um 19 Uhr in der Mensa von Haus Ruth am Bonndorfer Bildungszentrum ein Fachvortrag zum Thema „Gesunde sexuelle Entwicklung des Kindes“ . Diese beginnt nicht erst mit der Pubertät, also sollten Eltern sich frühzeitig damit auseinandersetzen. Was bedeutet Sexualität im Kinderalter, wie unterscheidet sie sich von Erwachsenensexualität und welche Verhaltensweisen sind normal? Derlei Fragen beantwortet Angela Donno, Geschäftsführerin der Beratungsstelle „Grauzone“ in Donaueschingen. „Das Thema ist nach wie vor mit Scham besetzt und äußerst sensibel“, weiß Lisa Thoma. Die Bonndorfer Schulsozialarbeiterin nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 07703/935 81 27, oder per E-Mail (schulsozialarbeit@bildungszentrum-bonndorf.de). St. Blasien: Was passiert, wenn „Eltern und Kinder in Trennung und Scheidung“ sind, darüber referiert Heilpädagogin Simone Scheibel am 2. April 2019 um 19 Uhr in der Aula der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien. Gerade in der Zeit der Trennung sind Eltern oftmals mit sich selbst beschäftigt, so dass sie damit einhergehende Veränderungen an ihren Kindern nicht wahrnehmen. „Zuweilen beziehen Kinder das Scheitern der elterlichen Beziehung sogar auf sich selbst oder werden als Sprachrohr missbraucht“, sagt Marisa Kern, Schulsozialarbeiterin in St. Blasien. Was erleben Kinder in dieser Zeit, wie kann man ihnen Halt geben? Derlei Fragen

beantwortet die Referentin. Anmeldungen nimmt Marisa Kern entgegen unter Telefon 07672/939 12 23, oder per E-Mail (schulsozialarbeit@fsg-stblasien.de).

Was passiert, wenn „Eltern und Kinder in Trennung und Scheidung“ sind, darüber referiert Heilpädagogin Simone Scheibel am 2. April 2019 um 19 Uhr in der Aula der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien. Gerade in der Zeit der Trennung sind Eltern oftmals mit sich selbst beschäftigt, so dass sie damit einhergehende Veränderungen an ihren Kindern nicht wahrnehmen. „Zuweilen beziehen Kinder das Scheitern der elterlichen Beziehung sogar auf sich selbst oder werden als Sprachrohr missbraucht“, sagt Marisa Kern, Schulsozialarbeiterin in St. Blasien. Was erleben Kinder in dieser Zeit, wie kann man ihnen Halt geben? Derlei Fragen beantwortet die Referentin. Anmeldungen nimmt Marisa Kern entgegen unter Telefon 07672/939 12 23, oder per E-Mail (schulsozialarbeit@fsg-stblasien.de). Stühlingen: Beschlossen wird die Vortragsreihe am 21. Mai 2019 um 19 Uhr im Foyer der Realschule Stühlingen. Apothekerin Ingrid Reich erläutert, wie auf sanfte Weise gesundheitliche Beschwerden gelindert werden können. „Homöopathie für Kinder“ gibt Tipps, was bei Verdauungsproblemen, Erkältungsbeschwerden oder anderweitigen Erkrankungen helfen kann. Bianca Zipfel, Schulsozialarbeiterin der Stühlinger Schulen, nimmt Anmeldungen entgegen unter Telefon 07744/939 89 24, oder per E-Mail (zipfel@stuehlingen.de).

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein