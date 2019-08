von Martha Weishaar

Mit dem besten Ergebnis der Kaufmännischen Schulen Waldshut, der Note 1,1, hat Sabrina Villinger aus Häusern ihre Ausbildung zur Medizinischen Fachangestellten in der Bonndorfer Kinderarztpraxis Spitz-Valkoun abgeschlossen. Vor wenigen Jahren wurde der Beruf noch „Arzthelferin“ oder „Sprechstundenhilfe“ genannt. Doch so wie der Name, veränderte sich das gesamte Berufsbild in jüngerer Zeit.

Auch Arztpraxen spüren zunehmend den Fachkräftemangel. Der Verwaltungsaufwand in Praxen ist in den zurückliegenden Jahren enorm gestiegen. „Als wir unsere Praxis eröffneten, schafften wir die Abrechnung auf Basis von Karteikarteneintragungen noch mit zwei Helferinnen“, sagt Kinderärztin Monika Spitz-Valkoun.

Arbeitsteilung

Mittlerweile wurde ein Teil des Abrechnungswesens der Bonndorfer Praxis an einen Dienstleister vergeben, ein weiterer Teil wird von einer Mitarbeiterin im Home Office erledigt. Jede Krankenkasse hat ihre eigenen Verträge und damit individuelle Abrechnungsmodalitäten, beim Hausarztmodell gibt es gar ein gesondertes System. Sich in diese komplexe Materie einzuarbeiten, erfordert Zeit und Erfahrung.

Qualifizierte Fachkräfte sind derweil jedoch Mangelware. Demnächst wird Sabrina Villinger gemeinsam mit ihrer Chefin zwei Tage lang eine Fortbildung besuchen, bei der es nur um Abrechnungen in der Kinderheilkunde geht. „Eigentlich nutze ich meine Arbeitszeit lieber für die Patienten als für Büroarbeit“, sagt die Kinderärztin im Gespräch mit dieser Zeitung. Weder sie noch ihr Mann haben letztlich ein Problem damit, wenn ihre Angestellten das Abrechnungssystem besser handhaben können als sie selbst.

Sabrina Villinger hat sich in die vielseitigen Aufgaben eingearbeitet. Die 30-Jährige hat zwar nach ihrem Abitur Geschichte und Latein studiert und wollte Gymnasiallehrerin werden. Nach dem ersten Staatsexamen und Referendariat orientierte sie sich beruflich jedoch neu und fand an diesem Beruf Interesse. Ihre Chefs übertragen ihr nun Verantwortung als leitende Medizinische Fachangestellte. Das heißt, sie wird die Organisation der elf Medizinischen Fachangestellten in der Bonndorfer Praxis übernehmen, wenn demnächst ihre Kollegin Anja Wehinger in den Mutterschutz geht.

Auch Anja Wehinger absolvierte ihre Ausbildung in der Bonndorfer Kinderarztpraxis und war dereinst Jahrgangsbeste bei ihrer Abschlussprüfung. Allein in den 13 Jahren ihrer Berufstätigkeit ist der Verwaltungsaufwand enorm gestiegen. Auch sie arbeitet lieber am Patienten als im Büro, misst Blutdruck, Länge oder Gewicht der kleinen Patienten, nimmt Urinproben, führt Hör- und Sehtests durch oder überprüft Lungenfunktionen.

Selbst an vereinzelten „Brülltagen“, an denen viele der kleinen Patienten schreien, bleiben sie und ihre Kolleginnen gelassen. „Eine Medizinische Fachangestellte sollte belastbar und flexibel sein. Organisationstalent und Menschenkenntnis sind ebenso von Vorteil“, bringt Anja Wehinger die Voraussetzungen auf den Punkt. Sie sollte aber auch bereit sein, Verantwortung zu übernehmen, zum Beispiel, wenn am Telefon die Schwere einer Erkrankung richtig eingeschätzt werden muss. Muss das Kind direkt in eine Klinik? Ist ihm der Weg in die Praxis zuzumuten? Oder alles halb so schlimm? Das sollten die Fachangestellten richtig einschätzen.

Gelegentlich erleben sie auch aufgeregte Eltern, die sofort einen Termin wollen, weil ihr Kind schwer krank sei. Sie bemühen sich dann, um sich als Antwort anhören zu dürfen, dass man erst ein paar Stunden später Zeit hat, weil der kleine Patient im Kindergarten, in der Schule oder bei einem Freund ist. Ihren Beruf lieben Anja Wehinger und Sabrina Villinger dennoch. Zumal man sich auch in diesem Beruf zum Praxisbetriebswirt fortbilden kann.