von Cornelia Selz

Das Jahreskonzert der Trachtenkapelle Gündelwangen unter der Leitung von Dirigenten Andreas Dörnte begeisterte die Konzertbesucher. Die Ansage der Musikstücke war ein zusätzliches Schmankerl, sie wurde vom „größten Bauern der Gegend und seiner Frau“ übernommen, die die Eintrittskarten zum Konzert als Hauptpreis bei der Tombola der Schwarzwälder Fleckviehvereinigung Abteilung Südwest gewonnen hatten.

Franz (Paul Müller) und Gerlinde (Petra Isele), die sich so gar nicht auskennen, spannten mit ihren köstlichen Kommentaren – auch bezugnehmend auf ihre Rindviecher daheim – einen humorigen Bogen von einem Stück zum nächsten.

In der Programmfolge gab es zu Beginn eine Änderung. Das Konzert war wegen des Todes des langjährigen Musikkameraden Ernst Sigwart um eine Woche verschoben worden. Seine Lieblingspolka wurde zu Konzertbeginn aufgespielt, dazu gab es an die Wand projizierte Bilder von Ernst Sigwart aus seinem Musikerleben.

Mit viel Humor führten Paul Müller und Petra Isele durchs Programm. | Bild: Cornelia Selz

Doch dann ging es los mit dem energiegeladenen Opening, dem Konzertmarsch von Ernst Hofmann. Bei der berührenden Popballade „My Dream“ entlockte Hans-Peter Riesle seinem Flügelhorn traumhafte Klänge, unterstützt vom Saxophonregister mit Sandra Heurung, Selina Sigwart, Annika Stoll und Lea Riesle.

Hans-Peter Riesle entlockte seinem Flügelhorn traumhafte Klänge bei „My Dream“. | Bild: Cornelia Selz

Bei der Polka der Fäaschtbänkler „Ein Leben lang“ erklangen die Solotrompete von Kai Hofmeier und die Flügelhörner von Mario Krajniak und Luca Koch, zudem Gesang. Höhepunkte aus der Filmmusik von „König der Löwen“ erklangen, dazu passend war auch die Deko der Halle im Gündelwanger Schulhaus (sie darf übrigens für den Zunftabend übernommen werden, dessen Motto dieses Jahr „Dschungelfieber“ ist).

Die Dixiebesetzung zu „The Lion King“ setzte sich aus Klarinettistin Andrea Bernhart, Trompeter Kai Hofmeier, Selina Sigwart (Saxophon), den Posaunen von Martha Sedlack und Hubert Haury und der Flötistin Doris Bernhart zusammen. Ein riesiger Tiger beäugte die Darbietung und das Publikum von hoch oben auf der Sprossenwand.

Als letztes Stück des ersten Teiles erklang die schwungvolle Polka „Traum einer Marketenderin“, bei der die Flügelhörner von Luca Koch und Mario Krajniak und das Tenorhorn von Armin Köpfer besonders hervor klangen.

Der zweite Teil des Konzertabends der Trachtenkapelle wurde mit „Don‘t Stop Me Now“ von Freddie Mercury eröffnet, die Soli gespielt von Selina Sigwart und Doris Bernhart.

„The Blues Brothers Revue“ bot ein explosives, energiegeladenes Musikerlebnis, teilweise mit etwas schrägen Tönen, auch Discolicht fehlte nicht. Drei Superhits aus dem Album „Unplugged“ von Eric Clapton erklangen in dem Medley „The Cream Of Clapton“: „Wonderful Tonight“, „Layla“ mit Trompetensolo von Stefan Sigwart und „Tears In Heaven“. Es folgte die „Südböhmische Polka“ von Komponist Ladislav Kubes.

Der Konzertabend endete mit dem „Märchenkönig“, von Ehrendirigent Winfried Rombach gesponsert. Das begeisterte Publikum ließ die Musikanten nicht ohne zwei Zugaben, die „Gartenpolka“ und „Böhmische Liebe“, von der Bühne.

Der Vorsitzenden der Trachtenkapelle Gündelwangen Mario Isele dankte den Gastspielern Ramona Lauble, Horst Hofmeier, Ruben Friedrich, Patrick Binder und Markus Kromer und dem Dirigenten Andreas Dörnte.