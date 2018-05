Bonndorf Installation der PoP-Gebäude für das Breitband: In Gündelwangen kommt das schnelle Internet mit dem Kran

Eine Spezialfirma hat in Gündelwangen das PoP-Gebäude für den Landkreis-Backbone aufgebaut, das den gesamten nördlichen Kreis – von Häusern bis Wutöschingen – mit dem schnellen Breitband-Netz versorgen soll. Mit Hilfe eines Krans wurden die drei je 32 tonnenschweren Gebäude-Teile aufgebaut.

Schon ganz früh morgens waren die Fahrer von Knöbel Spezialtransporte aus Umkirch für die Firma Betonbau aus Waghäusel bei Karlsruhe auf Tour, „denn um 6 Uhr morgens müssen wir mit so einer Fracht von der Autobahn sein“, erläuterte Projektleiter Peter Solg am Ziel – Gündelwangen.

Auf jedem der drei Tieflader hatten sie ein Gebäudeteil mit einem Gewicht von rund 32 Tonnen. Zusammen ergeben sie den PoP (Point of Presence) für den Landkreis und dessen Backbone-Glasfasernetz und für das Gündelwanger Ortsnetz, das derzeit entsteht.

Alles klappt wie am Schnürchen

„Hier hat alles wie am Schnürchen geklappt“, lobte Solg nach rund einer Stunde, in der man alle drei Rechteckquader um die Schule herum in den Garten gefahren und dort mit einem Kran vom jeweiligen Tieflader gehoben hat. „Es war auch alles perfekt vorbereitet, normalerweise rechnen wir für einen einzigen solchen Kasten zum Entladen und Montieren mit einer Stunde.“

Die Zufahrt, die freilich nicht als solche gedacht war, war dort im Vorfeld von der bauausführenden Firma Kromer so vorbereitet worden, dass die Tieflader am Gebäude auch vorbei kamen. Dafür war an einer Ecke Erdmaterial abgetragen und gleich gewinnbringend als Rampe am Zaun zum Sportplatz wieder untergebracht worden. „Es macht Spaß mit Leuten zusammenzuarbeiten, die mitdenken“, fügte Matthias Ketterer, der Chef des Bonndorfer Büros für Breitband, hinzu.

Zwei Mal pro Woche werden PoP-Gebäude aufgestellt.

Zwei Mal pro Woche stellen die Leute der Spezialfirma solche Pop-Gebäude derzeit auf, erläuterte der Montageleiter Uwe Rieman. Das in Gündelwangen sei das zweite im gesamten Landkreis gewesen. Den Ersten habe man in Tiengen aufgestellt. Insgesamt 8000 Raumzellen, so nennt Peter Solg die Gebäudeteile, würden jährlich im ganzen Land von seiner Firma aufgestellt.

Nutzungsmöglichkeiten gebe es viele: Trafostationen, Schaltstationen für Windkraftanlagen, auch hat man einmal schusssichere Wachhäuser für eine militärische Air-Base transportiert.

Der Bonndorfer Rathausfachmann für das Glasfasernetz verfolgte die Arbeiten zufrieden: „Dieser Landkreis-PoP hier ist zuständig für den gesamten nördlichen Landkreis, von Wutöschingen bis Häusern.“ Auf die Gretchenfrage, wann der nun angeschlossen sein wird, äußert Ketterer sich zunächst vorsichtig.

Noch ist unklar, wann das schnelle Internet aus dem Gebäude kommt

Das Licht würde im nächsten Monat in der Station brennen. Wann die Leitung ins Gebäude käme, wisse er noch nicht. „Die Handwerker sind derzeit ausgebucht bis zum Sankt Nimmerleinstag“, unterstützt Peter Solg.

Schließlich wagt Matthias Ketterer doch eine zeitliche Festlegung und wiederholt damit im Prinzip alle bisherigen Planvorgaben: „Wir liegen gut in der Zeit in Gündelwangen und in Ebnet sind wir fertig. Hier werden wir zum Ende des Jahres Signal auf der Leitung haben können.“ In Boll fehle noch die Zuleitung, die durch Bonndorf führe.

Aber auch dort rechnet der Chef des Bonndorfer Büros für Breitband damit, dass die Bürger bis 2019 teilhaben können am Höchstgeschwindigkeitsnetz, Glasfaser direkt in ihren Häusern.