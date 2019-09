von Stefan Limberger-Andris

Einen neuen Zuschnitt wird es wohl bei einem Teil der Bonndorfer Wahlbezirke geben. In seiner Sitzung am heutigen Montag, 9. September, beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Frage, ob die Wahlbezirke Ebnet und Boll aufgelöst oder geändert werden.

Hintergrund einer möglichen Änderung des Status quo, also Ebnet und Boll als zwei der derzeit zehn Bonndorfer Wahlbezirke aufzulösen, ist der Wahlprüfungsbescheid des Landratsamts Waldshut. Das Landratsamt wolle vermeiden, dass Wahlen mit der Argumentation zu kleiner Wahlbezirke rechtlich angefochten werden können, erklärte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Nachfrage dieser Zeitung. Bürgermeister Michael Scharf hatte bei der Verpflichtung des neuen Gemeinderats im unteren Schlossgarten Anfang Juli bereits darauf hingewiesen, dass er das Thema in nächster Zukunft im Gremium behandelt haben möchte.

Rein rechtlich gesehen, bestünde durch eine Entscheidung durch den Bürgermeister alleine die Möglichkeit einer Änderung des Zuschnitts der Wahlbezirke, erläuterte Harald Heini. Die Stadtverwaltung habe jedoch entschieden, den Gemeinderat hierzu eine Entscheidung treffen zu lassen. Wie sich das Gremium entscheide, also ob die Wahlbezirke Ebnet und Boll aufgelöst werden oder weiter Bestand haben sollen, sei offen. Eine wie auch immer ausgestaltete Entscheidung sei rechtlich bindend für die Verwaltung.

Ebnet hatte bei der jüngsten Wahl nur 29 gültige Stimmzettel. | Bild: Juliane Kühnemund

Sollte das Gremium beschließen, die Wahlbezirke aufzulösen, stelle sich die Frage, in welche Bezirke Ebnet und Boll sinnvollerweise eingegliedert werden könnten. Eines sei bei einer Auflösung der Wahlbezirke sicher, erläuterte der Hauptamtsleiter: Dann gebe es in Ebnet und/oder Boll kein Wahllokal mehr, also auch keine räumliche Möglichkeit mehr, Wahlzettel abzugeben. Und weiter: Die Dorfbewohner müssten dann in einem der verbleibenden Wahlbezirke zur Wahl gehen oder die Möglichkeit der Briefwahl nutzen.

Vor nicht allzu langer Zeit wurden bereits zwei Wahlbezirke zusammengefasst – Dillendorf und Brunnadern. Vor Jahren, nach der Kommunalwahl 2014, habe das Landratsamt bereits auf den nach rechtlichen Bestimmungen kritisch kleinen Wahlbezirk Brunnadern aufmerksam gemacht, erinnert sich Harald Heini. Zur Bundestagswahl 2017 wählten Brunnaderner und Dillendorfer bereits gemeinsam im Wahlbezirk Dillendorf.

Wahlbezirk Ebnet

In Ebnet waren bei der jüngsten Kommunalwahl insgesamt 58 Wahlberechtigte registriert, sieben davon mit Sperrvermerk. Tatsächlich zur Wahl gingen 30 Wähler. Von den 30 abgegebenen Wahlzetteln waren 29 gültig. Briefwähler gab es keine. Das Landratsamt Waldshut hatte deshalb im Wahlprüfungsbescheid, der Mitte Juni an die Stadtverwaltung Bonndorf ging, angemerkt, dass in Ebnet die Zahl der Wahlberechtigten und der tatsächlich zur Wahl gegangenen Einwohner so gering sei, dass die Grundsätze einer geheimen Wahl möglicherweise nicht mehr gegeben sein könnten. Dies könne dazu führen, dass künftige Wahlen möglicherweise rechtlich angefochten werden könnten. Auch Boll mit seinen bei der jüngsten Wahl 96 Wahlberechtigten wird auf den Prüfstand gestellt.