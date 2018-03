Bonndorf In Bonndorf schreitet der Glasfasernetzbau sichtbar voran

Taten folgen dem Pioniergeist beim Thema Breitbandausbau in Bonndorf. Bürgerversammlungen informieren die Einwohner über Details zum Anschluss.

Es ist ein bisschen wie die Ruhe vor dem neuerlichen Sturm. Echter Pioniergeist wehte durch Bonndorf, auf dem Weg in die digitale Neuzeit. Mit Bürgermeister Michael Scharf an der Spitze hatte sich ein Kampf um eine Anbindung ans weltweite Netz mit zeitgemäßer, synchroner Datenübertragungs-Geschwindigkeit entfacht. Das Angebot war schließlich berauschend. Glasfaser kann hier künftig jeder in der Wohnung haben und ist damit besser versorgt, als bisher fast jeder, sogar im weltweiten Vergleich. Die Bevölkerung hat verstanden. Die meisten Verträge, genau 1242, sind unter Dach und Fach. Das ist eine Anschluss-Quote von mehr als 90 Prozent in den Ortsteilen und von mehr als 80 Prozent im Kernort.

"In diesen Tagen gehen die letzten gegengezeichneten Verträge zurück", bestätigt Petra Kaiser aus dem eigens neu aufgebauten Vertrieb. "Jetzt bereiten wir die letzten Informationsveranstaltungen im April vor." Sie betreffen potenziell rund 400 Anschlussnehmer. Während allerorten im Stadtgebiet die Baumaßnahmen zu sehen sind, für die Bonndorf bis 2020 um die 15 Millionen Euro investiert haben wird, lohnt ein Blick zurück.

„Die erste Maßnahme unserer Telekommunikationsbemühung war die FTTC Maßnahme (Fiber to the Curb/ Bordstein) in Dillendorf. Ich wollte eigentlich dem Gemeinderat vorschlagen, dass wir die Maßnahme nicht durchführen, da ich der Meinung war, die Telekom soll ihr Netz selber ausbauen. In der Gemeinderatssitzung war der Zuhörerraum mit Dillendorfer Bürgern überfüllt. Ich spürte eine Mischung aus Wut und Hoffnung, das war die Initialzündung“, sagt Scharf heute. Dann habe „eine Zeit des Lernens“ eingesetzt. Wo auch immer das Bauamt seinerzeit hingelangt hat, entpuppten sich Hoffnungsschimmer als zerplatzende Seifenblasen: Förderprogramme, die sich gegenseitig aushebelten, Gesetze auf Landes-, Bundes- und Europaebene, die einander widersprachen und schließlich „Auftragsverhinderungsangebote“, wie sie Scharf nannte, von Telekommunikationsunternehmen, die immer genau so anboten, dass kein Förderprogramm greifen konnte.

„Gemeinderäte haben die anfänglichen Zweifel beseitigt. Nachdem unsere Verwaltung dieses Vertrauen gespürt hat, kam das Selbstbewusstsein, dann der Ehrgeiz.“ Davon war eine riesige Portion vonnöten, beispielsweise Besuche bei Stuttgarter Ministern. Dann endlich flossen Förderzusagen von der Landesregierung Richtung Südschwarzwald, allerdings mit sehr engen Zeitvorgaben.

Dieses „Durchpeitschen“ der Gesamtmaßnahme wirke nach Außen imposant, „es birgt aber natürlich die Riesengefahr von Fehlern“, sagt Scharf. Dennoch ist für den Bonndorfer Bürgermeister Ärmel Hochkrempeln und anpacken die einzige Alternative, die Bonndorf eine Zukunft in der digitalen Neuzeit verschaffen kann. Mit dem geplanten Netz wird die Region sogar besser versorgt sein als derzeit praktisch alle anderen Regionen Deutschlands.

Geschafft hat man das in Bonndorf mit einem besonders ungewöhnlichen Verbund: Ein neues „Amt für Breitband“ wurde in der Stadtverwaltung geschaffen, mit einem Telekommunikationsexperten aus der freien Wirtschaft, Matthias Ketterer, an der Spitze. Das gesamte Rathaus mit allen Mitarbeitern steht hinter dem Projekt. „Sie bringen sich enorm und über alle Maßen ein“, lobt Michael Scharf. „Dies wird noch getoppt durch die externe Powerfrau Petra Kaiser für den Vertrieb.“

Auch eine Journalistin hat er sich für die Öffentlichkeitsarbeit ins Boot geholt. „Mit diesem Team scheint mir das Risiko kalkulierbar“, sagt Bürgermeister Michael Scharf. Die „unglaublichen Anschlussgrade“, die auf diese Weise vertraglich erzielt wurden, würden motivieren. Und der Routinier selbst ist emotional gepackt von der Pionierarbeit: „In meiner langen beruflichen Laufbahn habe ich ein derartiges Projekt noch nicht erlebt. Es macht mich sehr stolz, zu sehen, mit welcher Leidenschaft Gemeinderat, Verwaltung und Externe zusammenarbeiten.“