In Boll gab es Anfang der 1970er Jahre 15 Bauernhöfe. Zwei sind davon noch übrig, der Ölberghof von Familie Käppeler und der Hof von Hartmut Müller. So grundverschieden, wie die beiden verbliebenen Höfe bewirtschaftet werden, so kollegial arbeiten die Boller Landwirte zusammen. So etwas ist nicht selbstverständlich.

Einst eine gute Existenzgrundlage

Als Philipp Käppelers Eltern 1972 von Geisingen nach Boll umsiedelten, galt der Hof mit etwa 40 Hektar Fläche, 18 Milchkühen und 20 Stück Jungvieh als große Landwirtschaft und gute Existenzgrundlage. Müllers Landwirtschaft war ähnlich groß, allerdings teilten sich diese in der Vorgängergeneration zwei Brüder, Manfred und Eugen Müller. Neben der Milchwirtschaft waren Müllers auf Saatgutvermehrung für Kartoffeln spezialisiert. Heute bewirtschaftet Manfreds Sohn Hartmut den Hof allein.

Hartmut Müller ist auf seinem Hof quasi ein Einzelkämpfer. Den Milchbetrieb hat er auf Mutterkuhhaltung umgestellt, hin und wieder, wie beim Weideauftrieb im Frühjahr, braucht er Unterstützung. | Bild: Martha Weishaar

Vor etlichen Jahren stellte er vom Milchbetrieb auf Muttertierhaltung um und verdiente sich sein Geld hauptberuflich in der hiesigen Fleischwarenfabrik. „Meine Mutter drängte mich früher, einen anderen Beruf zu erlernen“, sagt Hartmut Müller. In dieser kleinen Form der Landwirtschaft sah sie offenbar keine Zukunft. Er entschied sich anders, wollte die Familientradition fortführen. Obschon mit dieser Betriebsgröße so gut wie kein Geld zu verdienen ist. Bestes Beispiel sind die Streuobstwiesen. Die machen zwar viel Arbeit, bringen aber kaum Geld.

Zusammenarbeit als Gewinn

In ihrer kollegialen Zusammenarbeit sehen die Boller Landwirte eine „Win-win-Situation“. Hartmut Müller liefert Kuhmist für die Biogasanlage von Michael und Philipp Käppeler und ist umgekehrt einer der Abnehmer der dort entstehenden Abwärme, mit der Käppeler drei Viertel des Dorfes versorgt. Im Gegenzug bringen Käppelers mit Schleppschuhverteilertechnik auf Müllers Feldern vergorene Gülle aus. Wenn Hartmut Müller bei einer Kälbergeburt Unterstützung braucht, hilft sein Freund Philipp ohne Wenn und Aber, selbst zu unbotmäßiger Zeit. Und auch das Ausbringen von Dünge- oder Pflanzenschutzmitteln übernehmen Käppelers für ihren Berufskollegen, sind sie doch mit adäquater Technik und profundem Expertenwissen gerüstet.

Das Wohlergehen ihrer Tiere ist Michael (links) und Philipp Käppeler eine Herzensangelegenheit. Die Kälber fühlen sich in ihren weichen Strohbetten und den Iglus wohl und sind dort vor Infekten gut geschützt. | Bild: Martha Weishaar

„Er setzt sein Vertrauen in uns und denkt großzügig“, sagt Philipp Käppeler über das problemlose Miteinander. Hartmut Müller kontert: „Du kennst Dich mit Düngemittelverordnungen, Nährstoffbilanzen oder Pflanzenschutz viel besser aus. Eigentlich ziehe ich die meisten Vorteile aus unserer Zusammenarbeit.“ Die ist immer wieder notwendig, sei es im Erntestress oder auch, wenn einer der Landwirte mit seiner Familie mal verreist. Ohne verlässliche Kollegialität wäre das gar nicht möglich.

Zusätzlicher Mitarbeiter statt Ein-Mann-Betrieb

Philipp Käppeler erinnert an das einstige Loblied der Institutionen auf den „Ein-Mann-Betrieb“. Das sei Quatsch, gehe gar nicht. Vater und Sohn brauchen sogar einen weiteren Mitarbeiter, um ihren Betrieb zu bewältigen, jeden zweiten Sonntag frei und einmal im Jahr zwei Wochen Urlaub zu haben.

Der Hof steht auf mehreren Standbeinen. 150 Milchkühe, Muttertiere und noch mal so viel Weide-Jungvieh sind das eine. Nachdem klar war, dass Michael in den Betrieb einsteigt, betreiben sie außerdem eine Biogasanlage. Gerade eben wurde die Anlage technisch auf den neuesten Stand gebracht. Landwirt sind alle drei mit Leib und Seele. „Noch nie hatten Landwirte so eine gute Ausbildung, noch nie zuvor wurde in unserem Beruf so genau gearbeitet“, sagen sie von sich und machen ihrem Ärger darüber Luft, dass vor allem diejenigen, die diese Ausbildung nicht haben, alles besser zu wissen meinen, schimpfen „jetzt spritzen die schon wieder, jetzt fahren die schon wieder Gülle“.

„Fachkompetenz kommt nicht an“

„Unsere Fachkompetenz kommt draußen nicht an“, sagt Landwirtschaftstechniker Michael Käppeler. Selbst die Staatssekretärin des Umweltministeriums habe bei ihrem jüngsten Besuch in Boll erzählt, ein Landwirt habe seinen Weizen bis zur Ernte fünf Mal mit Glyphosat gespritzt. „Das kann gar nicht sein, Glyphosat vernichtet alles, außerdem ist es verboten, Getreide vor der Ernte zu spritzen“, sagen die Experten.

Abhängigkeit vom Wetter

Dass in all den Diskussionen um Landwirtschaft die Wetterabhängigkeit der Bauern kaum berücksichtigt wird, bedauern sie ebenfalls. Bei Trockenheit haben sie Ertragseinbußen, andererseits vernichten Starkregen oder Hagel binnen Minuten die Arbeit eines Jahres. Ärgern kann sich Philipp Käppeler vor allem über unsinnige Verordnungen. Wenn er etwa in Briefform begründen muss, weshalb eine Kuh ihre Ohrmarke mehrmals verliert. „Was soll der Schwachsinn? Die frisst sie doch nicht.“ Oder wenn bei Flächenbemessungen Abweichungen entstehen. „Mal werden zwei Quadratmeter mehr, dann wieder zwei weniger gemessen, und darum macht man so ein Geschiss. Damit werden ganze Behördenstäbe am Leben gehalten. Macht das Sinn?“, echauffiert sich Käppeler.

Austritt aus dem BLHV

Vor 20 Jahren trat Philipp Käppeler aus dem BLHV aus, obwohl er zuvor dessen Ortsvorsitzender war. In der großen Politik fühlen die Landwirte ihre Interessen vom Bauernverband unzulänglich vertreten. Jeder Verschärfung von Vorschriften werde zugestimmt, andererseits rege sich niemand auf, wenn mehr Rindfleisch aus Argentinien auf den deutschen Markt kommt. „Das drückt auf die Preise. Und der Verbraucher hat keine Ahnung, wie es dort ums Tierwohl steht. Bei uns sind die Anforderungen derart hoch, mit solchen Preisen können wir gar nicht konkurrieren“, sagt Käppeler.

„Hierzulande reitet man auf der Ökowelle, macht auf Gutmensch und verschiebt dabei die Probleme nur.“ Hartmut Müller bekräftigt das, isst schon längst kein Rindfleisch mehr, wenn es nicht aus der Region stammt. Widersprüchliches Verbraucherverhalten irritiert auch Michael Käppeler: „Vor fünf Jahren regten sich alle über Analog-Käse auf Pizza auf, heute wollen die Leute Veggie-Käse. Dabei ist es das gleiche Produkt.“

Freude, wenn Tiere zufrieden sind

Die Landwirte wollen sich nicht ständig für ihr Tun rechtfertigen müssen. „Unsere Kühe haben einen hellen, luftigen Stall, mehr Platz denn je, immer reichlich Wasser und Futter, die Kälber werden bombig versorgt. Den Tieren ging es nie zuvor so gut und da wirft man uns Massentierhaltung vor. Die Zufriedenheit der Tiere freut uns doch selbst am allermeisten“, sagen Käppelers. Dass die Qualität der Lebensmittel besser geworden sei, liege schließlich an der Art, wie sie produziert werden. Diese Anstrengung sollte der Verbraucher auch mal sehen.

Ihren Beruf lieben die drei Landwirte ungeachtet all dieser Widrigkeiten. Denn der ist so vielseitig wie kaum ein anderer. Mal ist man Heizungsbauer oder Elektriker, dann wieder Betonbauer oder Ackerbauer, mal Grünlandspezialist, mal Besamer oder Geburtshelfer und am Computer muss man sich auch auskennen.

Wie andere Landwirte in Bonndorf mit der Situation umgehen

