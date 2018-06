Bonndorf Im Galopp an die Spitze der Welt: Janine Ketterer und ihr Bruder Justin aus Bonndorf sind erfolgreiche Westernreiter

Mehr geht eigentlich nicht mehr. Die junge Westernreiterin Janine Ketterer hat sich ganz an die Spitze der Welt galoppiert. 2017 erringt sie den Titel „World Champion“ in der AQHA-Jahreswertung und auch ihr Bruder Justin Ketterer macht international auf sich aufmerksam. Er sichert sich in der Klasse „Youth Level 1“ den Europameistertitel.

Seit etlichen Jahren mischen die beiden jungen Bonndorfer, die auf der Dusty Rose Ranch zu Hause sind, die internationale Westernreitszene kräftig auf – sie reiten auf der Erfolgsspur und verlieren dennoch nicht die Bodenhaftung. Janine Ketterer hatte bereits 2014 für Furore gesorgt, als sie sich bei der Youth World Show den siebten Platz gesichert hat und gleich im Anschluss auch noch Vizeeuropameisterin wurde. 2016 gelang ihr erneut ein Vize-Europameistertitel in der Profiklasse im Ranch Reining open und dann setzte sie noch einen drauf als High-Point-Champion der Deutschen Quarter Horse Association.

Den Titel World Champion 2017 (Reining Amateur) wertet die 21-Jährige nun als bislang größten Erfolg in ihrer reiterlichen Laufbahn. „Hier geht es nicht um einen perfekten Lauf in einem Turnier, wo man halt mal Glück oder auch Pech haben kann“, sagt sie. „Hier geht es um eine konstante Leistung das ganze Jahr über.“ Die erreichten Punkte aus verschiedenen Turnieren werden addiert, um letztlich den Champion zu ermitteln. Das Erstaunliche daran: Das junge Bonndorfer Cowgirl hat es geschafft, die weltweit höchste Punktzahl in nur drei Turnieren auf ihrem Konto zu vereinen. Die drei Turniere hatte sie alle gewonnen – mit perfekten Läufen.

Gemeistert hat sie diese Spitzenleistung mit der achtjährigen Stute „Miss Electric Spark“ (Elli), die aus der eigenen Zucht der Dusty Rose Ranch stammt und im Besitz ihrer Mutter Laura Ketterer ist. Ein dickes Dankeschön richtete Janine diesbezüglich an die Mama, die ihr das Pferd anvertraut hat. „’Elli’ ist eigentlich ziemlich faul, sie weiß aber genau, wann es drauf ankommt“, lobt Janine dann ihre vierbeinige Partnerin, die ihr zu diesen Höhenflügen verholfen hat. „Dass ich in Deutschland vorne gelegen bin, hab ich gewusst“, meint Janine Ketterer. „Dass ich aber in der weltweiten Konkurrenz ganz vorne liege, das hat mich selbst überrascht“, strahlt die junge Reiterin, die sich jetzt World-Champion nennen darf. Die Siegerehrung findet im Übrigen am 11. November 2018 in Oklahoma City (USA) statt. „Das trifft sich ganz gut“, meint Janine, da sie im Herbst ohnehin in die USA fliegt, weil sie die Qualifikation zur World Show in Oklahoma bereits sicher in der Tasche hat.

Trotz all der gewonnenen Titel, Pokale und Trophäen steht das Bonndorfer Mädel mit beiden Beinen fest auf dem Boden – Star-Allüren sind ihr fremd. Aber vielleicht ist genau das – gepaart mit großem Talent – das Rezept ihres Erfolgs. Dasselbe trifft auch auf Justin Ketterer zu, der aus seinen Erfolgen überhaupt kein Aufhebens macht. Die Tatsache, dass er Europameister im Reining (Youth Level 1, bis 18 Jahre) geworden ist mit der 17 Jahre alten Stute „Brandy Twist“, scheint für den heute 19-Jährigen gar keine große Sache zu sein. Nach dem Motto „das ist halt gut gelaufen“ will der Cowboy darüber gar nicht viele Worte verlieren.