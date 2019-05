von Juliane Kühnemund

Im Bereich Vogtsberg in Gündelwangen hat die Stadt Bonndorf neue Bauplätze ausgewiesen, dies hat nun Folgen für die Stromversorgung in dem Gebiet. Wie Bürgermeister Michael Scharf in jüngster Gemeinderatssitzung mitteilte, plant der Energieversorger, die Stromkabel ins Erdreich zu verlegen, die bisherigen Dachständer werden abmontiert und damit gibt es auch Änderungen für die Straßenbeleuchtung. Ein Teil der Lampenmasten könne – an besserem Standort – wieder verwendet werden, ein Teil müsse erneuert werden.

Bonndorf Die Baugenossenschaft Bonndorf will in den nächsten Jahren eine Million Euro in ihre Wohnungen investieren Das könnte Sie auch interessieren

Die Straßenlampen erhalten auch einen neuen Lampenkopf, erläuterte Nicole Messerschmid vom Stadtbauamt auf Nachfrage. Verlegt werden die Stromkabel auf einer Länge von 650 Metern. Insgesamt entstehen der Stadt Kosten in Höhe von rund 61 000 Euro, die nicht im Haushalt eingeplant sind. „Die Maßnahme war nicht absehbar“, informierte der Bürgermeister.

Investition rechnet sich

In den vergangenen Jahren hat die Stadt bereits stattliche Summen in die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in Bonndorf und den Ortsteilen investiert. Etwa 450 000 Euro, so Nicole Messerschmid, wobei man auf einen Zuschuss in Höhe von 66 000 Euro zurückgreifen konnte. Die Investitionen – es ging insbesondere um die Umstellung auf LED – rechnen sich aber im Laufe der Jahre. Nach einer Auflistung des Stadtbauamtes haben sich die Stromkosten nämlich erheblich reduziert.

Bonndorf Der dritte Abschnitt des Nahwärmenetzes in Bonndorf wird nicht gebaut Das könnte Sie auch interessieren

In den Jahren vor der Umstellung auf LED lagen die jährlichen Kosten bei durchschnittlich 55 000 Euro, im Umstellungsjahr 2017 kamen 38 789 Euro zusammen, im Jahr 2018 sanken die Kosten dann weiter auf rund 26 400 Euro (vorläufiger Wert, es kann noch zu kleinen Änderungen kommen). In zehn bis 15 Jahren dürfte sich die Investition also amortisiert haben.