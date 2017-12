Bonndorf Hunderte bei Bergweihnacht in St. Peter und Paul

Der Projektchor des Männerchors Hochfirst Titisee-Neustadt überzeugte bei seiner "Bergweihnacht" in der Bonndorfer Pfarrkirche St. Peter und Paul. Mehr als 600 Besucher lauschten den weihnachtlichen Klängen des Ensembles.

Die "Bergweihnacht" mit dem Projektchor des Männerchors Hochfirst Titisee-Neustadt unter der bewährten langjährigen Leitung von Musikdirektor a.D. Robert Mayr erwies sich auch in diesem Jahr als absoluter Publikumsmagnet, der hunderte Menschen magisch in seinen Bann zog und einen ganzen Abend festlich zu verzaubern wusste.

Hausherr von St. Peter und Paul, Pfarrer Eckart Kopp, äußerte seine Freude darüber, so vielen Menschen mit diesem Konzert eine ideale Weihnachtsvorfreude bereiten zu können. Bürgermeister Michael Scharf schwelgte schon vor dem Konzert in nostalgischen Erinnerungen an frühere Erlebnisse, die er mit Musikdirektor Robert Mayr schon ein ganzes Leben lang hatte. Während sich die Kirche unaufhaltsam mit Menschen füllte warteten die rund sechzig Sänger des Projektchores im Mittelgang der Kirche, um mit dem Glockenschlag den geräumigen Altarraum der Pfarrkirche zu füllen.

Als Notenpult für den Dirigenten diente der Altar und die Krippe samt Adventskranz vervollständigte den weihnachtlichen Gesamteindruck, der durch die warme Beleuchtung und die einheitliche Chorkleidung noch verstärkt wurde. "A Weihnacht wie's früher war" lautete schließlich auch das Motto des Abends und die stimmungsvolle Literaturauswahl, größtenteils arrangiert und bearbeitet von Robert Mayr, hielt mit jedem Ton das großzügig gegebene Versprechen.

Ohrwürmer wie "Winternächtges Schweigen hüllet, rings die Fluren, Wald und Feld" oder das "Ave Glöcklein" erinnerten voller Wehmut an unbeschwerte Weihnachtstage der Vergangenheit, boten aber nichtsdestotrotz auch Hoffnung auf unbeschwerte Weihnachtstage in Gegenwart und Zukunft. Klangvolle Arrangements, wohlkingende und gut verständliche Solobeiträge, sowohl im gesanglichen als auch im instrumentalen Bereich, demonstrierten die hohe Kunst des Männerchorgesanges. Schade, dass diese Art der Freizeitbeschäftigung unterm Jahr immer weniger Freunde findet, aber wenigstens kamen die rund sechshundert Zuhörer in den Genuss eines vorbildlich gestalteten Vortrages eines klanglich ausgewogenen Chores.

Sieben größere Blöcke umfasste das umfangreiche Programm und ohne störende Ansagen, alle Stücke sprachen für sich selber, gelang es Robert Mayr einen ewig währenden Spannungsbogen aufzubauen, der geradewegs in die höheren Sphären kindlicher Weihnachtsseligkeit führte. Viel zu schnell verging die Zeit und nach einem monumentalen "Vater unser", das auch im Andenken an nicht anwesende oder bereits verstorbene Chormitglieder voller Inbrunst dargeboten wurde erklang, wie in vielen Weihnachtskonzerten dieses phänomenalen Chores das unverwüstliche "O du fröhliche" in einem gemeinsamen Chor von fast siebenhundert Stimmen, der die immanente Sehnsucht nach Frieden und Harmonie eindrucksvoll unterstrich und einen wunderschönen Abend klangvoll beendete. Da die Veranstalter keinen Eintritt verlangten, gab es an den Ausgängen eine Türkollekte, deren Reinerlös dankenswerter Weise der Seelsorgeeinheit Bonndorf – Wutach zugute kommt.