Bonndorf Hochzeitsfloristik in Bonndorf: Am schönsten Tag im Leben muss auch der Blumenschmuck perfekt sein

Hochzeitsfloristik in Bonndorf: Am schönsten Tag im Leben muss auch der Blumenschmuck perfekt sein

Nathalie Wörz vom Blumenhaus Woll ist neuerdings anerkannte Hochzeitsspezialistin. Sie erhält nach einem vom Fachverband Deutscher Floristen organisierten, dreiwöchigen Wedding-Seminar ihr „International Wedding Diploma“. Auch Nicole Schlageter und Jennifer Badran vom Blumenhaus Kech besuchen regelmäßig Fortbildungen in Sachen Brautschmuck.

Der schönste Tag im Leben soll er sein – der Tag der Heirat. Für viele ist „schön“ in dem Fall gleichbedeutend mit „perfekt“. Die Erwartungen sind hoch. Alles rund um die Hochzeit wird akribisch geplant, nichts soll dem Zufall überlassen bleiben. Darauf reagieren auch die beiden Bonndorfer Blumenhändler. Ihre Floristinnen halten sich mittels Fortbildungen auf dem neuesten Stand, um die Kundinnen an diesem für sie so wichtigen Tag nur ja nicht zu enttäuschen.

Nathalie Wörz hat das "International Wedding Diploma"

Nathalie Wörz vom Blumenhaus Woll ist neuerdings sogar anerkannte Hochzeitsspezialistin. Im März erhielt sie nach einem vom Fachverband Deutscher Floristen organisierten, dreiwöchigen Wedding-Seminar ihr „International Wedding Diploma“. International deswegen, weil Floristen aus Deutschland, der Schweiz, Österreich und Frankreich an diesen Seminaren teilnehmen. „Es war der letzte Kurs, der in deutscher Sprache stattfand. Alle künftigen werden wegen der internationalen Nachfrage in englischer Sprache abgehalten“, erzählt Nathalie Wörz. Daher habe sie sich entschlossen, diese letzte Gelegenheit wahrzunehmen. Seit 15 Jahren arbeitet die 31-Jährige in ihrem Beruf. Dennoch lernte sie bei dem Seminar viel dazu. Angefangen von den Grundtechniken für Brautsträuße, Körperschmuck, Tischdekoration, Kirchen- oder Autoschmuck über alternative Methoden, die Blumen mittels Wachsbehandlung länger frisch zu halten, bis hin zur Brauttypologie tauchte die Floristin in eine andere Welt.

Wichtigstes Thema: Die Brauttypologie

„Ein Brautstrauß muss 24 Stunden frisch bleiben, auch im Hochsommer, und ohne, dass er ins Wasser gestellt wird“, schildert Nathalie Wörz eine der besonderen Herausforderungen. Wichtigstes Thema ist freilich die Brauttypologie. Wie groß ist die Braut? Welche Statur, Haar- und Augenfarbe hat sie? Vor allem aber: Was für ein Kleid trägt sie? Schmal geschnitten oder bauschig, mit Rüschen, verspielt oder eher in klarer Linie, weiß, champagner- oder cremefarben? „Wenn man das Kleid nicht gesehen hat, kann man keinen passenden Strauß machen“, sagt Nathalie Wörz. Der Brautstrauß muss genau zur Braut passen. Aller weitere Blumenschmuck orientiert sich daran.

Wer sucht den Brautstrauß aus?

Auch Nicole Schlageter und Jennifer Badran vom Blumenhaus Kech besuchen regelmäßig Fortbildungen in Sachen Brautschmuck. Die Trends ändern sich, man muss auf dem Laufenden bleiben. Und die Erwartungen der Kundinnen sind hoch. Die Zeiten, als der Bräutigam seine Zukünftige mit dem Brautstrauß überraschte, sind vorbei. Heute kommen die Bräute meist ohne ihren Partner zur Bestellung, eher mit der Freundin oder Mutter. „Die Frauen informieren sich gründlich. Im Internet finden sie unendliche Vorschläge und häufig zeigen sie uns auf ihrem Handy, was sie sich vorstellen“, beobachten die Floristinnen. Wobei man die Erwartungen gelegentlich auch etwas dämpfen muss. Schließlich gibt es nicht jede Blume zu jeder Jahreszeit und nicht alles eignet sich für einen Brautstrauß. Immer der Renner sind Rosen.

Der Trend

Möglichst natürlich wirkende Sträuße seien derzeit angesagt, erzählt Nicole Schlageter, die in 15 Jahren Berufserfahrung schon einige Entwicklungen mitgemacht hat. Ein neuer Trend seien Haarkränze oder Armbänder mit Blumenschmuck. Nach amerikanischem Vorbild gebe es neuerdings zuweilen auch Brautbegleiterinnen, die alle in derselben Farbe gekleidet und mit gleichem Blumenschmuck ausgestattet sein wollen.

Gespart wird am „schönsten Tag“ in der Regel nicht, obwohl die Floristen meist die letzte Anlaufstelle sind und das Hochzeitsbudget bei Vielen bis dahin bereits ausgereizt ist. Es gibt für jeden Geldbeutel etwas, Brautsträuße zwischen 50 und 250 Euro. Die meisten jedoch scheuen keine Kosten für eine perfekte Ausstattung mit Blumenschmuck. Derart hohe Erwartungen der Kundinnen setzen den Floristinnen freilich zu. Da kann es auch schon mal schlaflose Nächte geben.

„Meine größte Sorge ist, dass die Blumenhändler nicht exakt die Ware liefern, die wir bestellt haben. Schon die kleinste farbliche Abweichung kann zum Problem werden, und in Bonndorf haben wir nun mal keinen Großhändler um die Ecke, bei dem wir uns spontan Ersatz beschaffen könnten“, sagt Nicole Schlageter. Die Hochzeitssaison hat für die Floristinnen mit dem Wonnemonat Mai jedenfalls begonnen. Drei bis vier Trauungen gibt es im hiesigen Standesamt pro Monat. Am 18. August haben sich sogar sechs Paare vormerken lassen. Nicht nur der Blumenschmuck, auch ein wohlklingendes Hochzeitsdatum hat offenbar einen Reiz.