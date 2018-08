von Martha Weishaar

Die außergewöhnliche Hitze der vergangenen Wochen macht vielen Menschen zu schaffen, besonders den Älteren. Zumal diese nicht einfach so in Seen oder Schwimmbädern für persönliche Abkühlung sorgen können. Im Bonndorfer Altenheim St. Laurentius behilft man sich nicht nur mit dem Gebot, Senioren viel trinken zu lassen, auch kühlende Armbäder sind beispielsweise gefragt. Trinken sei das Gebot der Stunde.

Trinkpolizei im Einsatz

Mechthild Sibold sorgt als „Trinkpolizei“ im St. Laurentius dafür, dass alle Bewohner ausreichend trinken. Natürlich habe das gesamte Pflegepersonal ein wachsames Auge darauf, dass alle Heiminsassen genügend Flüssigkeit zu sich nehmen, erläutert Mechthild Sibold. Und zwar bevor das Durstgefühl einsetzt. Manche können Letzteres aufgrund ihres Allgemeinzustandes nämlich gar nicht mehr wahrnehmen. Auf sie werde besonders geachtet.

Saftautomaten sind sehr gefragt

„Die Gefahr, dass ein menschlicher Körper austrocknet, ist bei diesen Temperaturen immens“, weiß die Altenpflegerin. Auch die Wirkung von Medikamenten verändere sich, wenn Menschen dehydrieren. Das müsse tunlichst vermieden werden. Also ermuntern alle Verantwortlichen im Hause die Bewohner zum Trinken. Mit Erfolg. Die Saftautomaten auf den Gängen müssen weitaus häufiger als sonst nachgefüllt werden, der Mineralwasserverbrauch sei merklich gestiegen. Außerdem werden im Gärtle täglich frische Kräuter für die Zubereitung von Tee geerntet, der nachmittags schön gekühlt getrunken wird.

Erinnerungen werden wach

„Früher hieß es immer ‚suuf it sovill‘, jetzt heißt es dauernd, man soll trinken“, vergleicht Elsa Koch die Gepflogenheiten. Die 83-jährige Frau aus Birkendorf gehört zu der Generation, die nicht ständig mit einer Trinkflasche unterwegs war, die auch bei größter Sommerhitze auf den Feldern arbeiten musste. Von Hand wurde damals noch gemäht, das Stroh zu Garben gebunden, das Heu geschöchelt. „Wir waren damals froh, wenn es mal längere Zeit am Stück richtig Sommer war, dann konnte man wenigstens die Ernte gut einbringen“, erinnert sich die Frau. „Aber so heiß war es früher nie“, wendet ihre aus Bettmaringen stammende Nachbarin ein. Jammern über die Hitze will jedoch auch sie nicht. Man muss halt nachts die Fenster öffnen und sich in der größten Hitze zwischendurch mal hinlegen, darin sind sich die Frauen einig. Ansonsten sorgen kühlende Fuß- oder Armbäder zwischendurch für Abkühlung.

Gymnastikstunden "entschärft"

Mechthild Sibold bedauert, dass man mit Rollstühlen oder Rollatoren die Kneippanlage im Japanischen Garten so schlecht erreichen kann. Vor allem ein kühlendes Unterarmbad wäre bei diesen Temperaturen genau das richtige für die Senioren. Die hauseigenen Gymnastikstunden seien temperaturbedingt ebenfalls etwas „entschärft“. Momentan werde auch nur ganz leichte Gymnastik gemacht.

Ausflüge nur in den Morgenstunden

Ausflüge ins Freie werden vom Nachmittag auf die Morgenstunden verlegt. Da sei es manchmal noch so kühl, dass der eine oder andere sogar nach einem Jäckchen verlange. Was nie fehlen dürfe, seien Sonnenhut und Sonnencreme. Auch die Küche des Altenheims berücksichtige das veränderte Essverhalten bei den hohen Temperaturen. „Es gibt leichte Kost, zum Nachtisch Eis oder frisches Obst und öfter mal eine Süßspeise. Das mögen die Senioren“, sagt Heimleiterin Gabriele Scheuble. „Die Leute haben bei der Hitze weniger Hunger“, beobachtet sie. Statt Kuchen gebe es am Nachmittag Eis oder frisches Obst, statt Kaffee kalte Schokolade. Und seit die Hitze den Aufenthalt im Gemeinschaftsraum des Dachgeschosses unerträglich habe werden lassen, verlege man Zusammenkünfte in das schattige Untergeschoss.

Plaudereckle nun in kühleren Räumen

Auch das Plaudereckle sei vom verglasten Eingangsbereich ein Stockwerk tiefer gezogen, wo man in kühlen Räumen und der luftigen Terrasse gesellig beisammen sein könne. „Sie könnten ja mal mit mir ins Schwimmbad“, scherzt Elsa Koch. Das traut sich Mechthild Sibold dann doch nicht zu, obwohl sie Rettungsschwimmerin ist. Denn Elsa Koch könne gar nicht schwimmen, wie so viele Frauen ihres Alters. Diese Generation habe sich noch mit gelegentlicher Abkühlung in Bächen oder Brunnen begnügen können. Im Augenblick sehe es aus, als sei die schlimmste Hitze überstanden.

