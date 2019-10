von sk

Das Herbstfest des Handels- und Gewerbevereins Bonndorf (HGV) mit verkaufsoffenem Sonntag findet am Sonntag, 20. Oktober, wieder mit der Herbstabschlussprobe der Feuerwehr statt. Die Probe der Feuerwehr ist dieses Jahr an der katholischen Kirche, Beginn ist um 14 Uhr. Mehr als 20 Geschäfte haben ihre Türen geöffnet und laden zum Bummeln und Einkaufen ein, heißt es in der Ankündigung.

Wie immer sind entlang der Martinstraße von 12 bis 17 Uhr verschiedene Stände aufgebaut. Bewirtung und musikalische Unterhaltung ist im Martinsgarten, wo es auch eine Hüpfburg für Kinder gibt. Außerdem bewirten die DLRG-Ortsgruppe, der Trachtenverein, die Sportkegler sowie die Freunde des Friedens. Auch eine Wandermusik wird unterwegs sein. Der Runkele-Schnitz-Wettbewerb findet diesmal unter dem Motto „Unter Wasser“ statt. Die Kinder können die Runkele ab Donnerstag, 10. Oktober, in der Schalterhalle der Sparkasse aussuchen und mitnehmen. Die Kunstwerke müssen dann am Herbstfest bis 15 Uhr in der Sparkasse abgegeben werden, dort findet um 16.30 Uhr auch die Prämierung statt.