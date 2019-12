von Martha Weishaar

Helmut Kromer, Bauunternehmer aus Wellendingen, ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Seine Kindheit war geprägt vom Krieg, dem sein Vater zum Opfer fiel. Seine Mutter versorgte ihn und den jüngeren Bruder alleine, war zudem mit dem Betrieb der Landwirtschaft auf sich gestellt. Hartes arbeiten kannte er also von Kindesbeinen an. Nach Abschluss der Volksschule erlernte Helmut Kromer bei der Firma Staub in Bonndorf das Maurerhandwerk, besuchte die damalige Gewerbeschule im Schloss. Als Polier und Bauleiter übernahm er im Bauunternehmen Gottlieb Maier Verantwortung.

Firmengründung mit 41 Jahren

Im Alter von 41 Jahren gründete Helmut Kromer in allgemein schwieriger konjunktureller Lage ein eigenes Unternehmen. Sowohl seine Frau Luzia als auch Sohn Norbert und Tochter Ingrid unterstützten ihn dabei von der ersten Stunde an. Für die Baufirma, die in den zurück liegenden 42 Jahren kontinuierlich expandierte, engagierte sich Helmut Kromer mit Herzblut.

Nach der Geschäftsübergabe an seinen Sohn Norbert wirkte er weiterhin tatkräftig mit, zog sich erst zurück, als er gesundheitlich beeinträchtigt war und freute sich umso mehr darüber, dass mittlerweile zwei Enkelsöhne im Familienunternehmen mitwirken. Auch die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter war ihm als Arbeitgeber wichtig.

Familienmensch durch und durch

Vor allem jedoch war Helmut Kromer ein Familienmensch, dem das Wohl seiner Frau Luzia, mit der er 62 Jahre verheiratet war, sowie das seiner beiden Kinder mit ihren Familien am Herzen lag. Sechs Enkel und sieben Urenkel belebten seinen Alltag. Helmut Kromer war zeitlebens am Geschehen in seinem unmittelbaren Umfeld interessiert, hörte den Menschen bereitwillig zu und förderte sowohl soziales als auch kulturelles Engagement in seiner Heimat. Bis ins hohe Alter pflegte er beim gelegentlichen Besuch von Stammtischen Kontakte.

Gemeinderat und Sportkegler

Von 1965 bis 1972 war er Gemeinderat in Wellendingen und wechselte mit der Eingemeindung 1972 in den Bonndorfer Stadtrat, wo er bis 1984 in der CDU-Fraktion kommunale Geschicke mitbestimmte. Seit 1970 war er Mitglied im Bonndorfer Stadtverband der Christdemokraten. Jahrzehntelang war er begeisterter Freizeitkegler. Sein Interesse galt aber auch fernen Ländern und selbst auf diesen Reisen lag sein besonderes Augenmerk auf Baustellen jedweder Art. Wellendingen verliert mit Helmut Kromer einen engagierten Mitbürger, das Bauunternehmen seinen Gründer, die Familie ihren Ankerpunkt.

Die Trauerfeier für den Verstorbenen ist am Freitag, 20. Dezember, um 14 Uhr in der Nikolauskirche.