Bonndorf Heimische Beeren als Alternative zu exotischen Superfoods werden bei der Landfrauenversammlung aufgezeigt

Der steigende Mitgliedsbeitrag beim Landfrauenbezirk Bonndorf wird erörtert und heimische Alternativen zu Superfoods werden aufgezeigt. Die Digitalisierung gilt als Chance im ländlichen Raum.

Bei der Hauptversammlung des Landfrauenbezirks Bonndorf nahm Bezirksvorsitzende Karola Morath zu verschiedenen Themen Stellung. Dazu gehörten die Wahl des Präsidiums, die Beitragserhöhung zum 1. Januar 2019, die Digitalisierung als Chance im ländlichen Raum, Superfoods und ihre heimischen Alternativen sowie der Umgang mit Lebensmitteln bei Vereins- und Straßenfesten.

Dem Landfrauen-Bezirk gehören aktuell 19 Ortsvereine mit 1031 Mitgliedern an. Die Vorsitzende berichtete, dass bei der Verbandsversammlung im vergangenen November das gesamte Präsidium mit Präsidentin Rosa Karcher an der Spitze bestätigt wurde. Seit 2011 gehört die stellvertretende Bezirksvorsitzende Susanne Schmidt-Barfod dem Gremium als Beisitzerin an. Die Vorsitzende Morath freute sich, dass es 2014 gelungen ist, die Mütterrente zu stärken. Alle Mütter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, erhalten einen weiteren Rentenpunkt. Dank der Hartnäckigkeit der südbadischen Landfrauen bekommen Bäuerinnen seit 2016 ihre Rente unabhängig von der Hofabgabe des Ehemannes.

Nachdem die Mitgliedsbeiträge 20 Jahre stabil geblieben sind, ist eine Erhöhung zum 1. Januar 2019 geplant. Sie sollen dann von 15,40 Euro und 12,80 Euro für BLHV-Mitglieder einheitlich auf 25 Euro erhöht werden. Für die Vorsitzende Karola Morath ist die Digitalisierung als Chance im ländlichen Raum wichtig, denn alle Haushalte bräuchten auch in den entlegensten Gebieten zeitnah den Zugang zum schnellen Internet.

Ein weiterer Schwerpunkt ihrer Ausführungen war das Thema „Das Gute liegt so nah – Superfoods und ihre heimischen Alternativen“. Wunder dürfe man von den Exoten nicht erhoffen. Tatsächlich liefern heimische Gemüse und Beeren Energie, senken das Cholesterin, wirken antiseptisch, und sind verdauungsfördernd. Heimische Produkte sind frisch erhältlich und brauchen keine langen Transportwege. Wer sie genießt, lebt gesünder, spart Geld und unterstützt die regionale Landwirtschaft. Bei Vereins- und Straßenfesten sollten die Ortsvereine bei der Bewirtung die Regeln zur Betriebs-, Prozess- und Personalhygiene kennen und einhalten.

Schriftführerin Erika Schübel hielt Rückblick auf das vergangene Jahr. Sie erinnerte an den Landfrauenbezirkstag in der Stadthalle Bonndorf. Der Erlös aus dem Quiz ergab 256 Euro, das die Frauen auf 300 Euro aufstockten und bei der Nachbesprechung dem Bonndorfer Tafelladen als Spende übergaben. Die Frauen besuchten die Hauptversammlung des Frauenschutzhauses, unternahmen einen Ausflug mit der Sauschwänzlebahn, beteiligten sich beim Kapellenfest in Boll und führten die Frauenaktionswochen im Paulinerheim in Bonndorf durch.

Bei einem Treffen mit Landrat Martin Kistler stellten die Frauen die Wichtigkeit von Ärzten auf dem Lande heraus. Bei der BLHV-Landesversammlung in der Stadthalle Bonndorf hatten die Frauen die Bewirtung übernommen. Ausführlich berichtete Christine Brendle über die Kassengeschäfte. Die Richtigkeit ihrer Arbeit bestätigten Manuela Dörflinger und Katharina Eilitz.