von Stefan Limberger-Andris

Drei Großaufträge im zweistelligen Millionen Euro-Bereich sichern der Hectronic GmbH in diesem und dem nächsten Jahr gut gefüllte Auftragsbücher. Bis Jahresende beliefert der Bonndorfer Spezialausrüster für Parkraum- und Befüllungsautomaten die beiden Städte München und das belgische Scharbeek.

1465 Parkautomaten für München

Die beiden Aufträge haben für Hectronic die Bedeutung von Großprojekten, unterstreicht Frank Gampp, als operativer Geschäftsführer zuständig für Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktmanagement. Bis Jahresende rüstet das Bonndorfer Unternehmen die Stadt München mit 1465 Parkraumautomaten aus. Dieser Auftrag sei Ende des zweiten, Anfang des dritten Quartals eingegangen und werde bis Jahresende abgeschlossen sein. Das Unternehmen werde diese Herausforderung meistern, so Gampp. Am Standort Bonndorf kann die Hectronic GmbH Produktionsspitzen von 3500 bis 4000 Parkscheinautomaten jährlich leisten.

Die kleineren Aufträge – Frank Gampp nennt sie das Grundrauschen am Markt – nehmen in der sich weltweit abschwächenden Konjunktur auch für die Hectronic GmbH ab. Umso wichtiger werden Großprojekte. Darauf stelle man sich ein. Es sei nicht einfach gewesen, in der öffentlichen Ausschreibung für den Münchener Auftrag ganz vorne dabei zu sein, erläutert Frank Gampp. Die Preisanforderungen an die Bewerber seien hoch gewesen. Die Hectronic GmbH habe sich direkt und nicht über einen Vertriebspartner um den Münchener Auftrag bemüht.

Einen weiteren Auftrag habe die Hectronic GmbH im belgischen Scharbeek an Land gezogen. 444 neue Parkraumautomaten werden dorthin geliefert, ebenfalls bis Jahresende. Zusätzlich werden rund 800 dort bereits bestehende Geräte auf den neuesten Technikstand umgerüstet. Auftragseingang sei ebenfalls Ende des zweiten Quartals gewesen.

Einstieg in den Schweizer Markt

Mit einem dritten Großauftrag sei der Hectronic GmbH der Einstieg in den Schweizer Markt gelungen, hofft Frank Gampp. 400 Tankstellen rüstet das Unternehmen für die zweitgrößte Tankstellenkette der Schweiz mit Befüllungsautomaten aus. Letztlich hätten die Bonndorfer Tüftler für diesen Auftrag, so Gampp, durch ihre digitale Innovationskraft überzeugt.

Überhaupt spiele die Digitalisierung am Markt eine immer größer werdende Rolle für die Hectronic GmbH, erläutert Eckhard Fechtig, als operativer Geschäftsführer zuständig für Produktion und Lieferkette. Das Bonndorfer Unternehmen stelle dem nachlassenden „Grundrauschen“ am Markt eine Strategie des Auf- und Ausbaus der digitalen Services für eine große, bereits installierte Gerätebasis entgegen. Die Hectronic GmbH baue hierbei auf lange Kundenkontakte.

Investition in die Digitalisierung

Der Ausbau des digitalen Engagements habe durch die Gründung des Unternehmensbereichs „Digital Solutions“ bereits konkrete Formen angenommen, erzählt Eckhard Fechtig. Seit vergangenen Juli sind dort acht Mitarbeiter beschäftigt, die sich noch intensiver als bislang um elektronische Bezahlungsformen (Payment), Apps und digitalen Service kümmern.

Die Hectronic GmbH sei am Standort Bonndorf in den vergangenen beiden Jahren auf gesunder unternehmerischer Basis von 150 auf nunmehr 180 Mitarbeiter gewachsen, so Eckhard Fechtig. Auch weiterhin wolle das Unternehmen an Attraktivität zulegen, um Fachkräfte zu gewinnen.