Bonndorf HeDu steht im Finale für den IHK-Bildungspreis

Die HeDu-Ausbildungskooperation (Hectronic und Dunker) gehört zu den Finalisten des IHK Bildungspreises 2018. Dieser wird am 29. Januar in Berlin verliehen. Vorab wurde bei Dunker und Hectronic ein Film gedreht, der bei der Preisverleihung gezeigt wird.

Bonndorf – Die HeDu-Ausbildungskooperation (Hectronic und Dunker) gehört zu den Finalisten des IHK Bildungspreises 2018, der am Montag, 29. Januar, im Berliner Congress Center verliehen wird. Der IHK Bildungspreis unterstreicht den hohen Stellenwert der beruflichen Bildung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und zeigt, die eindrucksvolle Bildungsleistung der Unternehmen, heißt es in der Mitteilung der beiden Bonndorfer Unternehmen. Die Freude in beiden Firmen sei deshalb ungemein groß, im Rennen um die begehrte Auszeichnung in der Kategorie „mittlere Unternehmen“ mit dabei zu sein.

„Wir sind sehr stolz auf unsere langjährige und einzigartige Kooperation zwischen Hectronic und Dunkermotoren und freuen uns, dass dieses Konzept bundesweit Anerkennung findet. In Berlin hoffen wir natürlich, als Gewinner der Kategorie herauszugehen“, sagt Alexander Ebi, Ausbildungsleiter bei Hectronic.

Besonders hervorzuheben ist die Art und Weise, wie die Gewinner gewählt werden. Die Finalisten präsentieren sich dazu in Kurzfilmen einer 400-köpfigen Jury aus dem IHK-Ehrenamt. Diese Filme wurden vorab vom DIHK (Deutscher Industrie- und Handelskammertag) produziert und werden bis zur Preisverleihung unter Verschluss gehalten. Die Publikumsjury entscheidet dann live via TED-Verfahren über den Gewinner pro Kategorie, die direkt danach gekürt und ausgezeichnet werden. „Die Dreharbeiten für den Kurzfilm haben sichtlich Spaß gemacht“, erzählt Andreas Koliska, Ausbildungsleiter bei Dunkermotoren und sagt weiter: „Da auch wir den Film nicht vorher zu sehen bekommen, sind wir sehr gespannt auf das Ergebnis.“

Zu gewinnen gibt es ein Preisgeld in Höhe von 6000 Euro pro Preisträger, das zur Spende an eine gemeinnützige Einrichtung oder Initiative im Bereich Bildung vorgesehen ist. Neben den Finalisten und der Jury werden auch zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Medien zur Preisverleihung in Berlin erwartet. Durch das Programm führt der Fernsehmoderator und Komiker Oliver Welke ("ZDF Heute-Show").