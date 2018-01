Bonndorf HeDu gewinnt bundesweit den ersten IHK-Bildungspreis 2018

Delegation der Bonndorfer Firmen Dunkermotoren und Hectronic hat gesternabend in Berlin den Preis entgegengenommen.

Bonndorf – „Eine tolle Sache, nicht nur für die beiden Unternehmen, sondern für unsere ganze Region“, nannte die Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, Rita Schwarzelühr Sutter (SPD)die Ausbildungskooperation der Bonndorfer Firmen Dunkermotoren und Hectronic mit dem Namen HeDu. Anlass war ein Besuch der Geschäftsführungen mit mit ihren Ausbildungsleitern in Berlin, denn dort konnten sie den ersten IHK-Bildungspreis 2018 auf Bundesebene entgegennehmen.

„Durch die Möglichkeit, in zwei Unternehmen ausgebildet zu werden, wird die Attraktivität der Ausbildung gesteigert. Ein weiterer Aspekt ist das Konzept der HeDu Ausbildungstage mir deren Hilfe, die verschiedenen Standorte attraktiver und wettbewerbsfähiger gestaltet werden und Schülern die zahlreichen Ausbildungs-, Weiterbildungs- und Berufsmöglichkeiten präsentiert werden sollen. Darüber hinaus engagieren sich beide Unternehmen in Schulpatenschaften und Kindergärten, es gibt Hochschulkooperationen, Ferienprogramme, und Praktikumsmöglichkeiten“, heißt es in der Begründung der Jury. Damit beschrieb sie geanu das, was die beiden Bonndorfer Unternehmen seit der Unterzeichnung der Kooperation im Jahre 2009 praktizieren und stetig weiter entwickeln. Mit dem Preis werden denn auch Firmen geehrt, die „den Wert der Beruflichen Bildung erkannt haben und durch geeignete ganzheitliche Qualifizierung von Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen den Fachkräftemangel gezielt angehen.“

Dunkergeschäftsführer Uwe Lorenz äußerte sich nach der Preisverleihung begeistert: „Das ist eine Riesenanerkennung für die geleistete Arbeit in einem Projekt, das wir schon seit neun Jahren erfolgreich vorantreiben.“ Der Dank gebühre vor allen Dingen denjenigen in den Ausbildungsabteilungen und den Personalabteilungen, die diese Idee täglich mit Leben erfüllten. „Damit gewinnen nicht nur unsere beiden Betriebe, sondern auch Bonndorf und die Region. Die Betriebe selbst haben schon lange Mehrwert: Wir spüren die hohe Qualifikation der Mitarbeiter, die diese Ausbildungskooperation durchlaufen haben bei uns in den Büros und im Werk.“