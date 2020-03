von Martha Weishaar

Teilweise merkwürdige Auswüchse zeigt die Verbreitung des Coronavirus. Nudeln, Toilettenpapier, Papiertaschentücher, Sanitärartikel, Desinfektionsmittel, aber auch Reis und Mehl werden seit einigen Tagen in Mengen gekauft, die den durchschnittlichen Absatz deutlich übertreffen.

Bei Müllermeister Daniel Blattert in Wellendingen meldeten sich allein im Verlauf des vergangenen Wochenendes 15 Wiederverkäufer, die leergekauft waren und Zwischenlieferungen orderten. Einer dieser Kunden hatte erst am Dienstag eine Lieferung erhalten, die üblicherweise für die Dauer von zwei Wochen reicht. Der Kunde schickte am Samstag einen eigenen Lastwagen zur Mühle, um seine Bestände aufzufüllen.

Müllermeister sieht unnötige Panikmache

Daniel Blattert hat die Kapazität seiner Mühle um 30 Prozent gesteigert, um die gestiegene Nachfrage bedienen zu können, obwohl er überhaupt keinen Anlass dafür sieht.

„Da bricht eine unsinnige Panik aus. Wegen des Coronavirus geht weder Mehl noch Zucker aus“, meint der Müllermeister. Hinweise, wie man sich bei längerem Stromausfall oder im Krisenfall mit kluger Vorratshaltung wappnen kann, seien zum Teil in reißerischem Boulevardstil verbreitet worden.

In entsprechenden Text- und Fotobeiträgen über soziale Medien habe sich daraufhin eine Panikmache verselbständigt, die er in keiner Weise nachvollziehen könne.

Jede Generation hamstert anders

„Es wäre schade, wenn nun Lebensmittel verderben, weil zu viele Vorräte gehortet werden,“ sagt Daniel Blattert. „Die Leute sollten sich beruhigen.“ Er erinnert an den Jugoslawienkrieg, als er, damals noch in der neunten Klasse, zum ersten Mal bewusst Hamsterkäufe wahrgenommen hatte. „Da waren noch Einkäufer am Werk, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben. Zucker und Mehl wurden in 25-Kilogramm-Säcken gehortet.“

Die zweite große Hamsterkaufwelle erlebte er während der Finanzkrise im Jahr 2008. „Über Internetforen wurde ganzes Korn gehamstert. Bis zu 900 Kilogramm Getreide wurde damals in gewöhnlichen Stadtwohnungen eingelagert“, blickt Daniel Blattert zurück. „Dieses Mal geht es über das ganze Sortiment. Jede Generation hamstert offensichtlich anders.“

Reger Betrieb im Schmidt‘s Markt

Im Bonndorfer Schmidt‘s Markt herrscht momentan sowieso Ausnahmezustand, aber das habe andere Ursachen, erklärt Marktleiter Henrik Schuler auf Nachfrage. Die gesamte Ware sei vor dem Umzug in den neuen Markt reduziert, dementsprechend herrsche reger Betrieb im provisorischen Verkaufszelt. In anderen Filialen nahe der Schweizer Grenze seien durchaus Hamsterkäufe zu beobachten, informiert eine Sprecherin der Schmidt‘s Märkte.