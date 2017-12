Bonndorf Halle von Bonndorfer Baugeschäft brennt nieder

Bei einem Großbrand im Bonndorfer Gewerbegebiet Breitenfeld brannte an Freitagmittag die Halle eines Bauunternehmens nieder. Personen kamen dabei nach derzeitigen Erkenntnissen nicht zu schaden. Den materiellen Schaden beziffert die Polizei nach ersten Schätzungen auf etwa 80.000 bis 140.000 Euro.

Ein Mitarbeiter eines Bonndorfer Bauunternehmens war am Freitagmittag mit Aufräumarbeiten beschäftigt, als er kurz vor 15 Uhr Feuer in der Halle entdeckte. Der Chef eines gegenüberliegenden Gipsergeschäfts alarmierte sofort die Feuerwehr, die wenige Minuten später am Brandort im Gewerbegebiet Breitenfeld eintraf. Nach Informationen der Feuerwehr, stand die Halle da bereits in Flammen. Eine mehrere hundert Meter hohe Rauchsäule stand über der Stadt.

Im Einsatz waren 100 Wehrleute aus allen Abteilungen der Bonndorfer Feuerwehr. Die Löscharbeiten wurden durch immer wieder einstürzende Hallenteile behindert. Gegen 16.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle. Der Unternehmer stand fassungslos vor den Trümmern der Halle: Radlader, Gabelstapler eine Kreissäge und vier Autos wurden ein Raub der Flammen. Auch der Wohnwagen der Familie, der in einer Garage am hinteren Ende des Gebäudes stand, brannte völlig aus.

Die Löscharbeiten dauern noch an. Die freistehende Lagerhalle diente als Holz- und Baumateriallager. Der entstandene Schaden dürfte nach Polizeiangaben zwischen 80.000 und 140.000 Euro liegen. Zur Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden, der Polizeiposten in Bonndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.